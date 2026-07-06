+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 13:13

Башҡортостан Рәсәй — Абхазия хеҙмәттәшлеген нығыта

Башҡортостан  һуңғы йылдарҙа Рәсәй – Абхазия хеҙмәттәшлеген тулыландырыусы төп төбәктәрҙең береһе булып тора. 

Башҡортостан Рәсәй — Абхазия хеҙмәттәшлеген нығытаБашҡортостан Рәсәй — Абхазия хеҙмәттәшлеген нығыта
Башҡортостан Рәсәй — Абхазия хеҙмәттәшлеген нығыта

  Республика бер нисә йүнәлеш буйынса эшләй:  инфраструктура проекттарында ҡатнаша, иҡтисади бәйләнештәрҙе нығыта, берҙәм гуманитар инциативаларҙы ғәмәлгә ашыра. Улар иһә Рәсәйҙең Абхазия менән хеҙмәттәшлегенең яңы төбәк моделен формалаштыра.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың  Сухум ҡалаһына эш сәфәре һәм  Абхазия Президенты Бадра Гунба менән  осрашгыуы  быны тағы бер тапҡыр раҫланы. Ике республиканың мөнәсәбәттәрен ҡылыҡһырлап, Радий Фәрит улы: “Абхазия – Рәсәй Федерацияһының  стратегик союзнигы. Ә Башҡортостан өсөн ул  туғандаш республика һәм ышаныслы партнер,  беҙҙе бик йылы мөнәсәбәттәр бәйләй”, – тине.

Фото:БР Башлығы сайтынан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика