Алты кеше батып үлгән

Бәхеткә күрә, 3 кешене, шул иҫәптән 1 баланы, ҡотҡарып ҡалалар.
Фажиғә шарттары:
- 03.07 - Өфө районы, Өршәк йылғаһы: 1954 йылғы ир, батып барған ейәнен ҡотҡарырға тырышып, һыуға ташлана һәм үҙе батып үлә. Бала иҫән ҡала.
- 03.07 - Мишкә районы, урындағы быуа: 2014 йылғы малай һәләк булған, ваҡиғаның сәбәптәре асыҡлана.
- 04.07 - Ҡариҙел районы, Үреш йылғаһы: 1976 йылғы ирҙең кәүҙәһе табылған.
- 04.07 - Мәләүез районы, Нөгөш һыуһаҡлағысы: 2002 йылғы ике егет ҡотҡарылып, дауаханаға оҙатыла.
- 04.07 - Өфө, Һупайлы биҫтәһе: һыуҙан ирҙең кәүҙәһе сығарыла, шәхесе билдәләнә.
05.07 - Стәрлетамаҡ, ҡала пляжы: Ашҡаҙар йылғаһынан водолаздар 1970 йылғы ирҙең кәүҙәһен сығара.
05.07 - Өфө, Дудкин кисеүе: Ҡариҙел йылғаһынан 1987 йылғы ҡатындың кәүҙәһе сығарылған, уның 2016 йылғы балаһын шаһиттар ҡотҡарған.
Ваҡиғаларҙың төп сәбәптәре:
Йыһазландырылмаған һәм тыйылған урындарҙа һыу инеү ("Һыу инеү тыйыла" тигән аншлагтар иғтибарһыҙ ҡалдырыла!
Балаларҙы контролдә тотмау.
Эскән килеш һыу инеү.
Йыл башынан республиканың һыу объекттарында 45 кеше һыуҙан сығарылған, шуларҙың 6-һы - балалар.
25 кеше батып үлгән тип иҫәпләнә, ҡалғандары буйынса оператив-тикшереү саралары үткәрелә.
Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен ҡәтғи үтәгеҙ!
Рөхсәт ителгән урындарҙа ғына һыу инегеҙ!
Балаларҙы ҡарауһыҙ һыуға ебәрмәгеҙ! Хатта бала һауа тултырылған түңәрәктә йәки жилетта булһа ла, һеҙ уның янында булырға тейешһегеҙ.
Эскән килеш һыуға инмәгеҙ!
Таныш булмаған урындарҙа һыу инмәгеҙ!
Кәмәләрҙә йөҙгәндә ҡотҡарыу жилеттарын ҡулланығыҙ.
Фото: МЧС РБ.