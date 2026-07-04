+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Июля , 04:15

"Йыл йәштәре - 2026" премияһы тапшырылды

Ишембай ҡалаһында иң әүҙем, иң һәләтле, иң шәп йәштәр менән осрашыу үтте, тип хәбәр итәләр.

"Йыл йәштәре - 2026" премияһы тапшырылды"Йыл йәштәре - 2026" премияһы тапшырылды
"Йыл йәштәре - 2026" премияһы тапшырылды
Ишембайҙың яңыртылған йәштәр советы ултырыш эшлекле лә, тантаналы ла үткән. Бында төбәктең үҫеше мәсьәләләре, яңы проекттар һәм башланғыстар ҡаралған. Осрашыуҙың иң матур мәле - Ишембай хакимиәте башлығының "Йыл йәштәре - 2026" йыллыҡ премияһын тапшырыу. Ул ун номинация буйынса бирелгән. Һәр награда - ҙур эш һөҙөмтәһе.
Сара "Йәштәр һәм балалар" милли проектының "Рәсәй - мөмкинлектәр иле" платформаһы буйынса ойошторолған.
 
Фото: Муниципальное казенное учрежение Комитет по делам молодежи муниципального района Ишимбайский район РБ, Контента | Инфоповод
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика