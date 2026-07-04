"Йыл йәштәре - 2026" премияһы тапшырылды

Ишембайҙың яңыртылған йәштәр советы ултырыш эшлекле лә, тантаналы ла үткән. Бында төбәктең үҫеше мәсьәләләре, яңы проекттар һәм башланғыстар ҡаралған. Осрашыуҙың иң матур мәле - Ишембай хакимиәте башлығының "Йыл йәштәре - 2026" йыллыҡ премияһын тапшырыу. Ул ун номинация буйынса бирелгән. Һәр награда - ҙур эш һөҙөмтәһе.
Сара "Йәштәр һәм балалар" милли проектының "Рәсәй - мөмкинлектәр иле" платформаһы буйынса ойошторолған.
Фото: Муниципальное казенное учрежение Комитет по делам молодежи муниципального района Ишимбайский район РБ, Контента | Инфоповод