Физкультура залы төҙөлөшө йылдам бара

Әбйәлил районының Михайловка ауылында күптән көтөлгән физкультура залы төҙөлә башлауы хаҡында хәбәр иткәйнек. Билдәле булыуынса, 2021 йылда Михайловка мәктәбенең спорт залы авария хәлендә тип танылған һәм ябылған.
— Шул ваҡыттан биш йыл дауамында физкультура дәрестәре мәктәп коридорында йәки белем усағы ихатаһында үтте. Уҡыусыларыбыҙға спорт менән шөғөлләнеү өсөн тейешле шарттар булмауы мәктәп етәкселеген дә, ата-әсәләрҙе лә борсоно. Ҡайҙа ғына мөрәжәғәт итһәк тә, проблема урынынан ҡуҙғалманы, — тип һөйләй мәктәп директоры Елена Ғилманова.
Уҙған йылда Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров менән уҙған тура бәйләнештә мәктәптең спорт залын реконструкциялау өсөн 50 миллион һум ярҙам һорап видеояҙма менән мөрәжәғәт булды. Һәм, ниһайәт, мәсьәләне хәл итеү өсөн бағымсы табылды. Уҡыу йылы аҙағында Михайловка ауылында күптән көтөлгән төҙөлөш башланды. Был эште финанслауҙы "Салауат" компанияһы тулыһынса үҙ өҫтөнә алды.
Ошо көндәрҙә спорт объектын төҙөү барышын "Салауат" компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев тикшерҙе. Майҙансыҡта ул подряд ойошмаһы — «Урал төҙөлөш идаралығы» ЯСЙ-һы етәксеһе Станислав Тарасюк менән осрашып һөйләште.
Михайловка ауылы үҙәгендә, мәктәп янында урынлашҡан физкультура залы бинаһының майҙаны-500 квадрат метр буласаҡ. Әлеге ваҡытта сэндвич-панелдәрҙән стеналар күтәрелә. Артабан витраж тәҙрәләр ҡуйыласаҡ һәм төҙөүселәр биҙәү эштәренә тотонасаҡ. Бинала спорт залынан тыш, ял итеү зонаһы менән фойе, тренерҙар һәм спорт инвентары кабинеттары, душ бүлмәләре һәм санузел ҡаралған. Зал бөтә кәрәкле спорт ҡорамалдары менән йыһазландырыласаҡ.
- Был проект Әбйәлил районы өсөн генә түгел, «Салауат» компанияһы өсөн дә социаль әһәмиәтле булып тора. Шуға күрә, беҙ мөһим эштән ситтә ҡалмайбыҙ һәм уның нисек тормошҡа ашырылыуын ентекле күҙәтәбеҙ. Шул маҡсатта мин төҙөлөш объектын барып ҡараным. Бөгөн күргәндәр, әлбиттә, ҡыуандыра: буласаҡ физкультура залында эш йылдам бара, төҙөүселәр уны ваҡытында тамамлау өсөн тырыша. Бының өсөн бөтә кәрәкле техника, ҡорамалдар бар. Эш яҡшы ойошторолған. Шулай уҡ эргә-тирәләге биләмәне төҙөкләндереү һәм йәшелләндереү мәсьәләләрен дә тикшерҙек. Төҙөлөш тамамланыуын түҙемһеҙлек менән көтәбеҙ, - тине Таһир Тимербай улы.
Яңы уҡыу йылына Михайловка мәктәбе уҡыусылары шәп бүләк аласаҡ.
Төп бурыс билдәле
Башҡортостан Башлығы
Радий ХӘБИРОВ:
“Төп бурысыбыҙ – балалар һәм үҫмерҙәр спортына һәр яҡлап ярҙам итеү. Беҙ, социаль хәленә ҡарамаҫтан, һәр баланың спорт менән шөғөлләнеү мөмкинлеге булыуын теләйбеҙ. Бының өсөн спорт инфраструктураһын үҫтерергә, физкультура-һауыҡтырыу комплекстары, бассейндар, боҙ ареналары төҙөргә кәрәк, айырыуса ауыл ерендә”.
(Республика етәксеһенең былтыр 6 ноябрҙә Һамарҙа үткән “Рәсәй – мөмкинлектәр иле” XIII Халыҡ-ара форумында Рәсәй Президенты ҡарамағындағы Физик культура һәм спортты үҫтереү буйынса совет ултырышындағы сығышынан).
Әйткәндәй
2025 йылда Башҡортостан Рәсәйҙең иң яҡшы спорт төбәге тип танылды. Беҙҙең республика – илебеҙҙең ошо премияға ике тапҡыр лайыҡ булған (быға тиклем — 2019 йылда) тәүге субъекты. Һәм ошо танылыу Башҡортостанда юғары ҡаҙаныштар спортын үҫтереү курсының тотороҡлолоғон раҫланы.
Спортты үҫтереү – республика сәйәсәтенең мөһим өҫтөнлөгө. Бөтә кимәлдәге системалы эш, күмәк адаптив спорттан алып олимпия резервы мәктәптәренә тиклем, Башҡортостанға милли аренала алдынғы позицияларға өлгәшеүҙе тәьмин итә һәм милләт һаулығына ҙур өлөш индерә.
Һандар һәм факттар
☺ Башҡортостанда физкультура-спорт йүнәлешендә 181 учреждение эшләй. Шуларҙың, мәҫәлән, 149-ында спорт әҙерлеге буйынса өҫтәмә белем биреү программалары ғәмәлгә ашырылһа, 17-һендә күмәк спорт саралары ойоштороу менән шөғөлләнәләр, өс ойошма йыйылма командалар әҙерләүсе үҙәк булып тора.
☺ Балалар һәм үҫмерҙәр спортын үҫтереү буйынса республикала “Сәләмәт быуын – сәләмәт төбәк”, “Мәктәптәргә – самбо”, “Мәктәптәргә – футбол”, “Мәктәптәргә – шахмат”, “Һәр кемгә – йөҙөү” кеүек проекттар ғәмәлгә ашырыла.
☺ Ауылда спортты үҫтереүҙе дәртләндереүгә йүнәлтелгән “Ауыл тренеры” проекты 2020 йылдан ғәмәлгә ашырыла. Уға ярашлы, спорт әҙерлеге программаларында ҡатнашыусыларға бер миллион һум күләмендә аҡса бирелә. Башҡортостандың был проекты “Ауыл тренеры” федераль программаһына нигеҙ итеп алынды.
☺ Республикала бассейндар төҙөүгә иғтибар бирелә. Радий Хәбиров бер нисә йыл элек үк белдереүенсә, бер ҡасан да булмаған төбәктәрҙә бассейн барлыҡҡа киләсәк. Балалар йөҙә белергә тейеш.
А. АҠБУЛАТОВА әҙерләне.