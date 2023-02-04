-13 °С
Болотло
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
Бөгөн, 11:50

Бәй! Элвин Грейҙы бар халыҡ алдында мәсхәрә иткәндәр!

Бөгөн иртә менән Өфөгә билдәле йырсы Элвин Грей самолетта осоп килгән. Ул аэропортта багажын алам тигәндә хоҡуҡ һаҡлаусылар ҡаршы алған. Йырсы мажараға тарыуы тураһында сайтта уҡығыҙ.

Бәй! Элвин Грейҙы бар халыҡ алдында мәсхәрә иткәндәр!
Бәй! Элвин Грейҙы бар халыҡ алдында мәсхәрә иткәндәр!

"26 часов в полёте. Наконец добрался до Уфы с мыслью упасть на кровать «без задних ног», и выйти на концерт через 4 часа свежим. И тут такое. Опозорили перед народом в аэропорту. Устроили сцену. А всего то повестка о приглашении в качестве свидетеля по какому то «левому» делу в следственный комитет. Не показали свои письменные полномочия, не обьяснили что за дело, что за статья?Неужели вы не в состоянии делать все нормально, достойно? Уфа «спасибо за приём»." - тигән йырсы "Бәйләнештә"ге төркөмөндә.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика