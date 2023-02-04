Бәй! Элвин Грейҙы бар халыҡ алдында мәсхәрә иткәндәр!

"26 часов в полёте. Наконец добрался до Уфы с мыслью упасть на кровать «без задних ног», и выйти на концерт через 4 часа свежим. И тут такое. Опозорили перед народом в аэропорту. Устроили сцену. А всего то повестка о приглашении в качестве свидетеля по какому то «левому» делу в следственный комитет. Не показали свои письменные полномочия, не обьяснили что за дело, что за статья?Неужели вы не в состоянии делать все нормально, достойно? Уфа «спасибо за приём»." - тигән йырсы "Бәйләнештә"ге төркөмөндә.