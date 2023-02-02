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Бөгөн, 09:13

Андрей Назаров - Сталинград һуғышы тамамланыуға 80 йыл тулыу тураһында

БР Хөкүмәте Премьер-министры илебеҙҙең әһәмиәтле даталарының береһе тураһында иҫкә төшөрҙө. Бөгөн Сталинград өсөн хәл иткес алыш тамамланыуға 80 йыл тула. Был һуғышта ике яҡтан да бер миллион самаһы кеше һәләк булған...

Андрей Назаров - Сталинград һуғышы тамамланыуға 80 йыл тулыу тураһында
Андрей Назаров - Сталинград һуғышы тамамланыуға 80 йыл тулыу тураһында

Андрей Назаров социаль селтәрҙә бына шундай яҙма ҡуйған:

"Если вы когда-нибудь будете проезжать на автомобиле мимо города Белая Калитва, что в Ростовской области, не поленитесь — остановитесь у мемориала «Высота Бессмертия». Он посвящен нашим землякам — солдатам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 8-го кавкорпуса, которыми руководил лейтенант Аннаклыч Атаев. В январе 1943 года в ходе наступательного этапа Сталинградской битвы 33 наших воина ценой своих жизней отстояли отбитую у врага важную высоту. Лейтенант Атаев посмертно получил звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в городе Белая Калитва.
Сегодня 80 лет со дня завершения Сталинградской битвы — одного из ключевых сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны. В ней обе стороны потеряли около 1 млн человек — такова была цена победы.
Как и во всех освободительных для России военных кампаниях, заметную роль в ВОВ сыграли воины из Башкирии. Из БАССР на фронт ушло более 700 тысяч человек, многие погибли…
В ходе Сталинградской битвы легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия уничтожила более 100 танков и 500 машин. Одним из символов ее успешного завершения стало также взятие в плен разработчика плана «Барбаросса» — фельдмаршала Паулюса, которым руководил уроженец Белебея генерал-майор Иван Ласкин. Это событие имело большое тактическое и символическое значение. Стало понятно, что в ходе войны наступил решающий перелом. Немецкое продвижение к нефтеносным районам страны было остановлено, а советская армия укрепила свою веру в победу.
Всего за годы Великой Отечественной войны за храбрость и отвагу 278 воинам из Башкирии было присвоено звание Героя Советского Союза, а 35 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы. Синонимом отваги и беззаветной преданности Родине в годы войны стало имя нашего земляка Александра Матросова, подвиг которого повторил другой славный сын Башкортостана — Миннигали Губайдуллин.
Сегодня добровольческие батальоны Шаймуратова, Доставалова, Юлаева вместе с мобилизованными ребятами вновь сражаются за свободу и независимость Родины. Наша главная задача — обеспечить семьи и самих бойцов всем необходимым, чтобы они чувствовали, что не забыты, что родной край заботится о них каждую секунду. Вместе мы переживем любые трудности, победа будет за нами! Алга!"

Фото: vk.com (Андрей Назаров)

Автор:Алһыу Ишемғолова
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