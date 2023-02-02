Андрей Назаров - Сталинград һуғышы тамамланыуға 80 йыл тулыу тураһында

Андрей Назаров социаль селтәрҙә бына шундай яҙма ҡуйған:

"Если вы когда-нибудь будете проезжать на автомобиле мимо города Белая Калитва, что в Ростовской области, не поленитесь — остановитесь у мемориала «Высота Бессмертия». Он посвящен нашим землякам — солдатам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 8-го кавкорпуса, которыми руководил лейтенант Аннаклыч Атаев. В январе 1943 года в ходе наступательного этапа Сталинградской битвы 33 наших воина ценой своих жизней отстояли отбитую у врага важную высоту. Лейтенант Атаев посмертно получил звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в городе Белая Калитва.

Сегодня 80 лет со дня завершения Сталинградской битвы — одного из ключевых сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны. В ней обе стороны потеряли около 1 млн человек — такова была цена победы.

Как и во всех освободительных для России военных кампаниях, заметную роль в ВОВ сыграли воины из Башкирии. Из БАССР на фронт ушло более 700 тысяч человек, многие погибли…

В ходе Сталинградской битвы легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия уничтожила более 100 танков и 500 машин. Одним из символов ее успешного завершения стало также взятие в плен разработчика плана «Барбаросса» — фельдмаршала Паулюса, которым руководил уроженец Белебея генерал-майор Иван Ласкин. Это событие имело большое тактическое и символическое значение. Стало понятно, что в ходе войны наступил решающий перелом. Немецкое продвижение к нефтеносным районам страны было остановлено, а советская армия укрепила свою веру в победу.

Всего за годы Великой Отечественной войны за храбрость и отвагу 278 воинам из Башкирии было присвоено звание Героя Советского Союза, а 35 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы. Синонимом отваги и беззаветной преданности Родине в годы войны стало имя нашего земляка Александра Матросова, подвиг которого повторил другой славный сын Башкортостана — Миннигали Губайдуллин.

Сегодня добровольческие батальоны Шаймуратова, Доставалова, Юлаева вместе с мобилизованными ребятами вновь сражаются за свободу и независимость Родины. Наша главная задача — обеспечить семьи и самих бойцов всем необходимым, чтобы они чувствовали, что не забыты, что родной край заботится о них каждую секунду. Вместе мы переживем любые трудности, победа будет за нами! Алга!"

Фото: vk.com (Андрей Назаров)