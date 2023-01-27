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Бөгөн, 12:08

Ҡояшлы ҡәһүә көнөнә рәхим итегеҙ!

Өфө ҡалаһында Ҡояшлы ҡәһүә көнө билдәләнәсәк. Был көндә ҡәһүә һатыуҙан алынған килемдең 10 проценты үҫешендә үҙенсәлектәре булған балаларға ярҙамға йүнәлтеләсәк.

Ҡояшлы ҡәһүә көнөнә рәхим итегеҙ!
Ҡояшлы ҡәһүә көнөнә рәхим итегеҙ!

 

25 – 29 ғинуарҙа «Ҡаршылыҡтарҙы емереп» үҙәге  ҡаланың ресторандары  һәм кафелары менән берлектә Ҡояшлы ҡәһүә көнөн билдәләйәсәк.

Ойштороусылар теләге булған һәр кемде яңы изге сараға ҡушылырға саҡыра.

"Природа «наградила» наши регионы суровым климатом: холодные ветра, снег и метели, длинные вечера и короткий световой день делают нас чувствительными к проявлению доброты и участия. Стаканчик горячего кофе на несколько минут переносит нас мыслями в теплые страны, согревает пальцы и мысли. В День солнечного кофе, кофе согреет и тех, кто живет за соседними дверями, но из-за болезни буквально исключен из обычной жизни. Всю долгую зиму дети и взрослые с особенностями редко выходят на улицу — они вынуждены коротать целые месяцы в изоляции, общаясь только с родственниками и гаджетами", – ти БР Йәмәғәт Палатаһы ағзаһы, директор   "Ломая барьеры"  коммерция булмаған ойошмаһының директоры Алина Хәбирова.

Акцияға ҡушылыу өсөн ҡаланың түбәндәге адрестар буйынса урынлашҡа кафе-ресторандарына  барырға мөмкин:

- «URBAN SPORT» (фитнес-клуб World Class) кафеһы;
-   Chat House (К.Маркса ур., 33) кофейняһы;
- «Il porto» рестораны (Гоголь ур., 29);
-   Kumpan  кафе һәм ресторандар селтәре (акцияла капучино ҡатнаша).

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
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