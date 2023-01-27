Ҡояшлы ҡәһүә көнөнә рәхим итегеҙ!

25 – 29 ғинуарҙа «Ҡаршылыҡтарҙы емереп» үҙәге ҡаланың ресторандары һәм кафелары менән берлектә Ҡояшлы ҡәһүә көнөн билдәләйәсәк.

Ойштороусылар теләге булған һәр кемде яңы изге сараға ҡушылырға саҡыра.

"Природа «наградила» наши регионы суровым климатом: холодные ветра, снег и метели, длинные вечера и короткий световой день делают нас чувствительными к проявлению доброты и участия. Стаканчик горячего кофе на несколько минут переносит нас мыслями в теплые страны, согревает пальцы и мысли. В День солнечного кофе, кофе согреет и тех, кто живет за соседними дверями, но из-за болезни буквально исключен из обычной жизни. Всю долгую зиму дети и взрослые с особенностями редко выходят на улицу — они вынуждены коротать целые месяцы в изоляции, общаясь только с родственниками и гаджетами", – ти БР Йәмәғәт Палатаһы ағзаһы, директор "Ломая барьеры" коммерция булмаған ойошмаһының директоры Алина Хәбирова.

Акцияға ҡушылыу өсөн ҡаланың түбәндәге адрестар буйынса урынлашҡа кафе-ресторандарына барырға мөмкин:

- «URBAN SPORT» (фитнес-клуб World Class) кафеһы;

- Chat House (К.Маркса ур., 33) кофейняһы;

- «Il porto» рестораны (Гоголь ур., 29);

- Kumpan кафе һәм ресторандар селтәре (акцияла капучино ҡатнаша).

