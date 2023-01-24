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Бөгөн, 09:07

Видеобәйләнеш сервисы әҙерләнгән

"Рәсәй Федерацияһының һанлы иҡтисады" милли программаһын ғәмәлгә ашырыуға ярашлы, үҙебеҙҙең илдә иҡтисад тармаҡтарын электронлаштырыу, цифрлаштырыу проекттары әүҙем әҙерләнә. Республикала ла был йәһәттән эш һөҙөмтәләре күренә.

Видеобәйләнеш сервисы әҙерләнгән
Видеобәйләнеш сервисы әҙерләнгән
По словам министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина платформа Контур.Толк использовалась для селекторной связи с главами муниципалитетов во время прямой линии Главы республики Радия Хабирова 27 октября 2022 года. В июне прошлого года рабочая группа Госсовета при Президенте РФ провела совещание в Контур.Толке.

– В прошедшем году российские IT-компании для корпоративного онлайн-общения предложили сразу несколько удобных отечественных ВКС-решений. На сегодняшний день для нужд республиканских министерств и ведомств, а также аппарата правительства внедрены и успешно применяются две альтернативные программы, за непродолжительное время уже плотно вошедшие в обиход госслужащих, – сообщил министр.
 
Сервис видео- и аудиоконференций Контур.Толк не ограничивает общение по времени, а изображение и звук в нем – высокого качества, все встречи можно записывать и пересматривать. Опция видеотерминалов позволяет устраивать смешанные встречи с онлайн- и офлайн участниками с помощью QR-кода, что упрощает процесс организации таких мероприятий. Подключать пользователей к общению можно, позвонив на телефон, или через приглашение на электронную почту. Сервис надежный и безопасный для работы госструктур: все данные шифруются, а серверы находятся в России.
 
СКБ Контур — группа компаний, которые разрабатывают экосистему для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструктуру и IT-сообщество.
Ключевые направления бизнеса СКБ Контур  — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.
Фото: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан
Автор:Алһыу Ишемғолова
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