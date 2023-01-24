Видеобәйләнеш сервисы әҙерләнгән

По словам министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина платформа Контур.Толк использовалась для селекторной связи с главами муниципалитетов во время прямой линии Главы республики Радия Хабирова 27 октября 2022 года. В июне прошлого года рабочая группа Госсовета при Президенте РФ провела совещание в Контур.Толке.





– В прошедшем году российские IT-компании для корпоративного онлайн-общения предложили сразу несколько удобных отечественных ВКС-решений. На сегодняшний день для нужд республиканских министерств и ведомств, а также аппарата правительства внедрены и успешно применяются две альтернативные программы, за непродолжительное время уже плотно вошедшие в обиход госслужащих, – сообщил министр.

Сервис видео- и аудиоконференций Контур.Толк не ограничивает общение по времени, а изображение и звук в нем – высокого качества, все встречи можно записывать и пересматривать. Опция видеотерминалов позволяет устраивать смешанные встречи с онлайн- и офлайн участниками с помощью QR-кода, что упрощает процесс организации таких мероприятий. Подключать пользователей к общению можно, позвонив на телефон, или через приглашение на электронную почту. Сервис надежный и безопасный для работы госструктур: все данные шифруются, а серверы находятся в России.

СКБ Контур — группа компаний, которые разрабатывают экосистему для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструктуру и IT-сообщество.

Ключевые направления бизнеса СКБ Контур — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

Фото: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан