Рәсәй студенттары көнөн ҡаршылап!

Талантлы ла инде үҙҙәре!

"Дуҫтар, студент фольклорының иң популяр йырҙарының береһен иҫләргә ваҡыт етте", - тип яҙа Булат Пирғәлин:

- Студенческая задушевная". Так мы ее называли. В каждом учебном заведении она наверное называлась по своему, и исполнялась на свой лад. Кто автор этой песни мы не знаем, но она прочно вошла в самодеятельный студенческий репертуар на долгие годы. Мы никогда не упускали случая погорланить ее под звуки расстроенной гитары по окончании сессии или в стройотряде. 25 января российские студенты празднуют свой «профессиональный» праздник – День студента. Всех студентов, и бывших и нынешних, поздравляем с праздником! Студенческие годы самые самые веселые и самые насыщенные событиями годы в нашей жизни. Всем добра и здоровья, а от нас - песня.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.