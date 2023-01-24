-18 °С
Болотло
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
Кисә, 21:56

Рәсәй студенттары көнөн ҡаршылап!

Рәсәй студенттары көнө уңайынан Учалы районының Комсомольск моделле ауыл мәҙәниәт йортонан йырлы күстәнәс! 

Рәсәй студенттары көнөн ҡаршылап!
Рәсәй студенттары көнөн ҡаршылап!

Талантлы ла инде үҙҙәре!

"Дуҫтар, студент фольклорының иң популяр йырҙарының береһен иҫләргә ваҡыт етте", - тип яҙа Булат Пирғәлин:

- Студенческая задушевная". Так мы ее называли. В каждом учебном заведении она наверное называлась по своему, и исполнялась на свой лад. Кто автор этой песни мы не знаем, но она прочно вошла в самодеятельный студенческий репертуар на долгие годы. Мы никогда не упускали случая погорланить ее под звуки расстроенной гитары по окончании сессии или в стройотряде. 25 января российские студенты празднуют свой «профессиональный» праздник – День студента. Всех студентов, и бывших и нынешних, поздравляем с праздником! Студенческие годы самые самые веселые и самые насыщенные событиями годы в нашей жизни. Всем добра и здоровья, а от нас - песня.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика