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Кисә, 14:55

Башҡортостанда сәнәғәт мираҫын һаҡлау һәм үҫтереү мәсьәләләре ҡаралды

БР Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров үткәргән кәңәшмәлә 2035 йылға тиклем иҫәпләнгән Сәнәғәт мираҫын һаҡлау һәм үҫтереү стратегияһы тикшерелде.

Башҡортостанда сәнәғәт мираҫын һаҡлау һәм үҫтереү мәсьәләләре ҡаралды
Башҡортостанда сәнәғәт мираҫын һаҡлау һәм үҫтереү мәсьәләләре ҡаралды

Хөкүмәт Рәйесе белдереүенсә, беҙҙең республика биләмәһе тарихи нигеҙҙә тотошлайы менән сәнәғәт етештереүен үҫтереү өсөн ҙур потенциал булып тора.

– Уже в 80-х годах XIX века в Башкортостане работало 30 металлургических заводов – 15 медеплавильных и 15 железоделательных. При этом ведущую роль в формировании горнозаводской промышленности Южного Урала играла компания симбирских купцов Твердышевых и Мясниковых. На их заводах производилось более 30 процентов уральской меди. Наиболее известны из них комплексы Воскресенского, Верхоторского, Богоявленского, Белорецкого заводов, здания Архангельского, Благовещенского и Преображенского заводов. Это историческое наследие дошло и до наших дней. Также в республике сохранились и другие промышленные объекты. Среди них – Казенный водочный завод в Стерлитамаке, Нижнетроицкая Алафузовская фабрика в Туймазинском районе, Спиртзавод Ландсберга в Бирске и многие другие. Всего на территории Башкортостана 69 таких объектов. Сохранившиеся заводы, как памятники промышленной архитектуры, представляют собой особую историческую ценность. В целях их сохранения и популяризации разработана Стратегия развития промышленного наследия, – тип һөйләне Андрей Назаров.

Премьер-министр элекке заводтарҙы тергеҙеү проекты буйынса “юл картаһы” әҙерләргә ҡушты. Проект “Баҡыр Урал” туристик индустриаль ҡулса иҫәбенә инә.

Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
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