Башҡортостанда сәнәғәт мираҫын һаҡлау һәм үҫтереү мәсьәләләре ҡаралды

Хөкүмәт Рәйесе белдереүенсә, беҙҙең республика биләмәһе тарихи нигеҙҙә тотошлайы менән сәнәғәт етештереүен үҫтереү өсөн ҙур потенциал булып тора.

– Уже в 80-х годах XIX века в Башкортостане работало 30 металлургических заводов – 15 медеплавильных и 15 железоделательных. При этом ведущую роль в формировании горнозаводской промышленности Южного Урала играла компания симбирских купцов Твердышевых и Мясниковых. На их заводах производилось более 30 процентов уральской меди. Наиболее известны из них комплексы Воскресенского, Верхоторского, Богоявленского, Белорецкого заводов, здания Архангельского, Благовещенского и Преображенского заводов. Это историческое наследие дошло и до наших дней. Также в республике сохранились и другие промышленные объекты. Среди них – Казенный водочный завод в Стерлитамаке, Нижнетроицкая Алафузовская фабрика в Туймазинском районе, Спиртзавод Ландсберга в Бирске и многие другие. Всего на территории Башкортостана 69 таких объектов. Сохранившиеся заводы, как памятники промышленной архитектуры, представляют собой особую историческую ценность. В целях их сохранения и популяризации разработана Стратегия развития промышленного наследия, – тип һөйләне Андрей Назаров.

Премьер-министр элекке заводтарҙы тергеҙеү проекты буйынса “юл картаһы” әҙерләргә ҡушты. Проект “Баҡыр Урал” туристик индустриаль ҡулса иҫәбенә инә.

Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.