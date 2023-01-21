Радий Хәбиров: "Беларусь Республикаһында эшебеҙҙе тамамлайбыҙ"

- Это, для понимания, – о том, что такое так называемый цивилизованный Запад. Надо помнить. И надо быть сильными. И молиться за наших воинов, которые в рамках СВО не дают повториться тому, что было всего несколько десятилетий назад. Вечная память! И спасибо нашим братьям-белорусам за радушие и деловитость!

Ҡыҙыл Яр мемориал комплексында Катя Сусанинаның хаты һаҡлана.



Лиозно ҡалаһын 1944 йылда азат иткәндән һуң өйҙәрҙең береһендә емерелгән мейес кирбестәре араһында еп менән тегелгән бәләкәй генә һары конверт табыла. Унда гитлер алпауытына ҡоллоҡҡа бирелгән белорус ҡыҙы Катя Сусанинаның хаты була. Өмөтһөҙлөк сигенә еткерелгән үҫмер 15 йәше тулған көндө үҙ-үҙенә ҡул һала. Үлеме алдынан атаһына хат яҙа. Конверт тышындағы ялан почтаһының номеры иҫкереп, хат адресатҡа барып етә алмай. Ул 1944 йылдың 27 майында «Комсомольская правда» гәзитендә баҫыла.



Март, 12, Лиозно, 1943 год.



Дорогой, добрый папенька!



Пишу я тебе письмо из немецкой неволи.



Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя священная просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.



Несколько слов о матери. Когда вернёшься, маму не ищи. Её расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер был её плёткой по лицу, мама не стерпела и гордо сказала, вот её последние слова: «Вы не запугаете меня битьём. Я уверена, что муж вернётся назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон!» И офицер выстрелил маме в рот...



Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, И если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт кровь — у меня отбили лёгкие. А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказали: «Расти, доченька, на радость большой!» Играл патефон, подруги поздравляли меня с днём рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню.



А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало — платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, - и солёные слёзы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают.



Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю бельё, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» - так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и будет свинья»,- сказал он. Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку.



Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плёткой по голове и спине.



Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в подвал.



Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасёт меня от жестокого битья.



Письмо уберу под выдв (неразборчиво)



Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!..



Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать.



Твоя дочь Катя Сусанина...



Моё сердце верит: письмо дойдёт".





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Фото: https://vk.com/wall413272232_962267