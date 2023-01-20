Башҡортостан Башлығы Рәсәйҙең Белоруссиялағы илсеһе менән осрашты

Осрашыуҙан һуң, журналистар һорауҙарына яуап бирҙеләр.

Унда билдәләнеүенсә, ике аралағы хеҙмәттәшлек һөҙөмтәле. Радий Хәбиров ярҙамы өсөн Рәсәйҙең Белоруссиялағы Тулы хоҡуҡлы илсеһенә рәхмәт белдерҙе.

- Сегодня для нас одна из важных задач – проведение Форума регионов России и Беларуси. Это будет своего рода подведение итогов десятилетней работы. Для нас это серьёзная ответственность и большие ожидания, – тине Радий Хәбиров.

Борис Грызлов әйтеүенсә, Башҡортостан менән Белоруссияның сауҙа-иҡтисади хеҙмәттәшлеге юғары киәмлдә үҫә.

Фото: БР Башлығы сайтынан.