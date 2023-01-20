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Бөгөн, 15:27

Башҡортостан Башлығы Рәсәйҙең Белоруссиялағы илсеһе менән осрашты

Радий Хәбировтың Борис Грызлов менән осрашыуында хеҙмәттәшлекте артабан да нығытыу һәм иҡтисадтың төрлө тармағында бергә эшләү мәсьәләләре ҡаралды.

Башҡортостан Башлығы Рәсәйҙең Белоруссиялағы илсеһе менән осрашты
Башҡортостан Башлығы Рәсәйҙең Белоруссиялағы илсеһе менән осрашты

Осрашыуҙан һуң, журналистар һорауҙарына яуап бирҙеләр.

Унда билдәләнеүенсә, ике аралағы хеҙмәттәшлек һөҙөмтәле. Радий Хәбиров ярҙамы өсөн Рәсәйҙең Белоруссиялағы Тулы хоҡуҡлы илсеһенә рәхмәт белдерҙе.

- Сегодня для нас одна из важных задач – проведение Форума регионов России и Беларуси. Это будет своего рода подведение итогов десятилетней работы. Для нас это серьёзная ответственность и большие ожидания, – тине Радий Хәбиров.

Борис Грызлов әйтеүенсә, Башҡортостан менән Белоруссияның сауҙа-иҡтисади хеҙмәттәшлеге юғары киәмлдә үҫә.

Фото: БР Башлығы сайтынан.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
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