Башҡортостан Башлығы Рәсәйҙең Белоруссиялағы илсеһе менән осрашты

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Осрашыуҙан һуң, журналистар һорауҙарына яуап бирҙеләр.
Унда билдәләнеүенсә, ике аралағы хеҙмәттәшлек һөҙөмтәле. Радий Хәбиров ярҙамы өсөн Рәсәйҙең Белоруссиялағы Тулы хоҡуҡлы илсеһенә рәхмәт белдерҙе.
- Сегодня для нас одна из важных задач – проведение Форума регионов России и Беларуси. Это будет своего рода подведение итогов десятилетней работы. Для нас это серьёзная ответственность и большие ожидания, – тине Радий Хәбиров.
Борис Грызлов әйтеүенсә, Башҡортостан менән Белоруссияның сауҙа-иҡтисади хеҙмәттәшлеге юғары киәмлдә үҫә.
Фото: БР Башлығы сайтынан.