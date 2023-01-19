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Кисә, 14:15

Беҙҙекеләр - Белоруссияла

Башҡортостан Башлығы етәкләгән рәсми делегация Белоруссияның баш ҡалаһы Минскиға барып еткән. Был турала Радий Хәбиров хәбәр итте.

Беҙҙекеләр - Белоруссияла
Беҙҙекеләр - Белоруссияла

«Наша делегация начинает работу в Минске. Беларусь – давний, надёжный и стратегический партнёр Башкортостана. А белорусы – наши братья!», - тип яҙған Радий Фәрит улы телеграм-каналында.

Эшлекле программала Беларусь республикаһының Премьер-министры Роман Головченко менән осрашыу ҙа бар.

Беҙҙең делегация составында - Премьер-министры Андрей Назаров, беренсе вице-премьер - иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов, вице-премьер - сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяев, шулай уҡ ведомстволар, министрлыҡтар, предприятиелар вәкилдәре.

Фото: ТГ Радия Хабирова.

Автор:Алһыу Ишемғолова
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