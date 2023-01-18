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Бөгөн, 16:50

"Бөгөн беҙ ул һуғышты туҡтатырға тырышабыҙ"

Рәсәй Президенты Владимир Путин Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары һәм блокадалы Ленинградта йәшәүселәр менән осрашыуында шулай тип белдерҙе.

"Бөгөн беҙ ул һуғышты туҡтатырға тырышабыҙ"
"Бөгөн беҙ ул һуғышты туҡтатырға тырышабыҙ"
"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - тине ил башлығы.
Һәм был ерҙәрҙең тарихи Рәсәй биләмәләре булыуын, СССР тарҡалғас, Украинаға күсеүен дә әйтте.
"Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить", - тип тә өҫтәне Президент.
Ҡан ҡойош тиҙерәк бөтһөн, ир-егеттәр иҫән-һау әйләнеп ҡайтһын ине.
Фото: kremlin.ru
Автор:Алһыу Ишемғолова
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