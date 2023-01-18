"Бөгөн беҙ ул һуғышты туҡтатырға тырышабыҙ"

"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - тине ил башлығы.