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Кисә, 16:51

"Халыҡ батыры булдың һин..."

Башҡортостан Башлығының был яҙмаһына битараф ҡалып булмай.

"Халыҡ батыры булдың һин..."
"Халыҡ батыры булдың һин..."

"Фанис Хусаинов из Татышлинского района стал поистине народным героем. Достойно выполнял боевые задачи, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев. Сам получил ранение, вернулся в строй. Был ярким, дерзким, настоящим. Погиб.
Передал родным Фаниса орден генерала Шаймуратова. Мы будем помнить Фаниса Хусаинова. Заботиться о его семье. Как и о всех близких наших участников СВО. Спи спокойно, герой. Вечная тебе слава!" - тигән яҙма ҡалдырған Радий Хәбиров "Бәйләнештә".

Фото: vk.com (Радий Хабиров)

"Халыҡ батыры булдың һин..."
"Халыҡ батыры булдың һин..."
"Халыҡ батыры булдың һин..."
Автор:Алһыу Ишемғолова
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