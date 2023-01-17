"Халыҡ батыры булдың һин..."

"Фанис Хусаинов из Татышлинского района стал поистине народным героем. Достойно выполнял боевые задачи, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев. Сам получил ранение, вернулся в строй. Был ярким, дерзким, настоящим. Погиб.

Передал родным Фаниса орден генерала Шаймуратова. Мы будем помнить Фаниса Хусаинова. Заботиться о его семье. Как и о всех близких наших участников СВО. Спи спокойно, герой. Вечная тебе слава!" - тигән яҙма ҡалдырған Радий Хәбиров "Бәйләнештә".

Фото: vk.com (Радий Хабиров)