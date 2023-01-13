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Кисә, 12:22

Йыназа митингы башланды

"Башҡортостан" дәүләт концерт залында Мортаза Рәхимовты һуңғы юлға оҙатыу буйынса матәм сараһын БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай Рәйесе Константин Толкачев асты.

Йыназа митингы башланды
Йыназа митингы башланды

«Уважаемые товарищи! Уважаемая Луиза Галимовна, родные и близкие Муртазы Губайдулловича! Республика Башкортостан и ее   многонациональный народ понесли тяжелую утрату. 11 января 2023 года на 89-м году ушел из жизни первый президент Республики Башкортостан, великий сын башкирского народа Муртаза Губайдуллович Рахимов. Всю свою жизнь он без остатка отдал своей родной земле, становлению и развитию Республики Башкортостан в  новой истории России. Государственный и политический деятель,  имя которого навсегда вписано в историю нашей страны, поистине, человек-эпоха»

Фото: Башинформ.

Автор:Алһыу Ишемғолова
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