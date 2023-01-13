Йыназа митингы башланды

«Уважаемые товарищи! Уважаемая Луиза Галимовна, родные и близкие Муртазы Губайдулловича! Республика Башкортостан и ее многонациональный народ понесли тяжелую утрату. 11 января 2023 года на 89-м году ушел из жизни первый президент Республики Башкортостан, великий сын башкирского народа Муртаза Губайдуллович Рахимов. Всю свою жизнь он без остатка отдал своей родной земле, становлению и развитию Республики Башкортостан в новой истории России. Государственный и политический деятель, имя которого навсегда вписано в историю нашей страны, поистине, человек-эпоха»

Фото: Башинформ.