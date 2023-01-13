Валентина Матвиенко ҡайғы уртаҡлашты

Телеграмма тексында шулай тиелә:

«Глубоко опечалена известием о кончине первого президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова. Ушел из жизни человек редких профессиональных и личных качеств, видный государственный деятель, отдавший все силы верному служению людям и Отечеству. Муртаза Губайдуллович неизменно руководствовался интересами родной республики, внес неоценимый вклад в ее развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый уровень. В нем сочетались принципиальность, непреклонная воля, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искренняя порядочность, умение слушать и сопереживать, искреннее стремление оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В памяти земляков и коллег Муртаза Губайдуллович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, настоящим наставником, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся».

Фото: vk.com