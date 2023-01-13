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Бөгөн, 12:01

Валентина Матвиенко ҡайғы уртаҡлашты

РФ Федераль Йыйылышының Федерация Советы Рәйесе Валентина Матвиенконан Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров исеменә хөкүмәт телеграммаһы килде. Унда Мортаза Рәхимовтың вафаты сәбәпле, яҡындарының һәм туғандарының ҡайғыһын уртаҡлашыу тураһында яҙылған.

Валентина Матвиенко ҡайғы уртаҡлашты
Валентина Матвиенко ҡайғы уртаҡлашты

Телеграмма тексында шулай тиелә:

«Глубоко опечалена известием о кончине первого президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова. Ушел из жизни человек редких профессиональных и личных качеств, видный государственный деятель, отдавший все силы верному служению людям и Отечеству. Муртаза Губайдуллович неизменно руководствовался интересами родной республики, внес неоценимый вклад в ее развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый уровень. В нем сочетались принципиальность, непреклонная воля, способность в самых сложных условиях достигать высоких результатов, искренняя порядочность, умение слушать и сопереживать, искреннее стремление оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В памяти земляков и коллег Муртаза Губайдуллович навсегда останется мудрым, компетентным политиком, настоящим наставником, в сердце которого было место для каждого. Его добрые дела и созидательные свершения никогда не забудутся».

Фото: vk.com

Автор:Алһыу Ишемғолова
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