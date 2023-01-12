Социаль предприятиелар реестрын киңәйтеү дауам итә

Документтар статусты раҫлау өсөн - 1 майға тиклем, алыу өсөн 31 декабргәсә йыйыла.

– Наличие статуса социального предприятия дает возможность получить меры господдержки для социального бизнеса. Так, в 2022 году 147 социальных предпринимателей стали получателями грантов в размере от 100 до 500 тыс. рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которые они смогли направить на возмещение части затрат на реализацию своего проекта. В текущем году также будет возможность подать заявку на грант. Благодаря господдержке количество социальных предпринимателей в регионе за 2 года увеличилось более чем в 2 раза и достигло 404. По этому показателю Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации после Московской области, – тине ведомство етәксеһе Рөстәм Афзалов.

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