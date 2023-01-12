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Бөгөн, 09:20

Социаль предприятиелар реестрын киңәйтеү дауам итә

Республиканың Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттарынан социаль предприятие статусын алыуға ғаризалар ҡабул итә.

Социаль предприятиелар реестрын киңәйтеү дауам итә
Социаль предприятиелар реестрын киңәйтеү дауам итә
Документтар статусты раҫлау өсөн - 1 майға тиклем, алыу өсөн 31 декабргәсә йыйыла.
 
– Наличие статуса социального предприятия дает возможность получить меры господдержки для социального бизнеса. Так, в 2022 году 147 социальных предпринимателей стали получателями грантов в размере от 100 до 500 тыс. рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которые они смогли направить на возмещение части затрат на реализацию своего проекта. В текущем году также будет возможность подать заявку на грант. Благодаря господдержке количество социальных предпринимателей в регионе за 2 года увеличилось более чем в 2 раза и достигло 404. По этому показателю Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации после Московской области, – тине ведомство етәксеһе Рөстәм Афзалов.
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Автор:Алһыу Ишемғолова
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