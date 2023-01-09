Ауыл хужалығы кооперативы - иҡтисадтың мөһим объекты

В Аскинском районе презентовали новые молокоперерабатывающий и мясные цеха самого большого в Башкортостане сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тульгуз». Также в райцентре открылась первая торговая точка от кооператива, где можно купить свежую фермерскую продукцию.

- Очень важный объект экономики появился в Аскинском районе, - сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на церемонии открытия. – Когда сельхозкооператива не было, владельцы личных подворий были вынуждены сдавать молоко и мясо по крайне низкой цене «перекупам». Теперь они, объединившись, могут сами перерабатывать сырье и реализовывать продукцию за хорошую цену. У сельхозкооператива есть оборудование, есть сертификат «Халяль», значит, имеются хорошие перспективы. Надеюсь, что кооператив будет работать долгие годы и дальше пополняться пайщиками на примере европейских сельхозкооперативов, которые существуют более 100 лет и занимают весомую нишу в производстве продуктов питания.

Основоположником сельхозкооператива «Тульгуз», в котором сегодня насчитывается 306 членов, является семья фермеров Эльзы и Илнура Гилимшиных Они приняли участие в федеральной программе «Начинающий фермер». На полученные 3 млн рублей и собственные вложения закупили 20 голов нетелей черно-пестрой породы, трактор, пресс-подборщик и грабли.

Потом фермеры решили расширить бизнес и привлечь к нему земляков. Пять хозяйств, объединившись, создали сельскохозяйственный потребительский кооператив «Тульгуз», председателем которого стал Илнур Гилимшин. Чтобы купить оборудование для кооператива его члены приняли участие уже в республиканской программе «Реализация доходогенерирующих проектов». Приобрели платформенные весы, анализатор молока «Клевер», ёмкости различных объемов, танк-охладитель, молоковоз. Так в Аскинском районе появился первый и пока единственный молокоприемный пункт.

По словам председателя кооператива, позднее они с коллегами приняли решение, что для реализации молока жителям района продукцию целесообразнее фасовать на месте. Так зародился еще один проект – мини молокозавод.

Благодаря федеральной программе «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» проект по запуску молокозавода, убойного цеха и переработки мяса получил на реализацию 16 млн рублей. Сегодня в Аскинском районе уже делают пакетированное молоко местного производства, а на прилавках появилась еще и мясная продукция – фарш, полуфабрикаты.

Отметим, что сегодня в республике зарегистрировано около 400 сельхозкооперативов. Около 230 из них образовались благодаря участию в республиканской программе доходогенерирующих проектов. За два года сумма поддержки из регионального бюджета по этой программе составила 600 млн. рублей.

Добавим, в республике действует региональная программа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: БР Ауыл хужалығы министрлығынан.