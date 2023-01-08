Тирә-яҡ мөхитте һаҡлау буйынса нимәләр эшләнгән?

— Благодаря совместным усилиям органов власти, ведомств, предприятий и жителей региона, сегодня Башкортостан сохраняет высокие позиции в различных экологических рейтингах, – тип билдәләне республиканың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов.

В целях контроля качества атмосферного воздуха в республике активно развивается система мониторинга. В этом году приобретены две станции контроля в городах Уфе и Стерлитамаке, на строительство которых из бюджета республики выделено 60 млн рублей, ввод запланирован на 2023 год. Проведена аккредитация новых автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы в городе Учалы и в Учалинском районе.

Республика вошла в пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В этом году создан карбоновый полигон, оператором которого назначен Уфимский государственный нефтяной технический университет.

В Башкортостане отдельного внимания заслуживает реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которая переживает большие изменения. По состоянию на 26.12.2022 на территории республики обустроено 25534 площадки, оборудованные 67044 контейнерами.

Одним из значимых проектов в области охраны окружающей среды на территории республики является ликвидация более 3 тыс. несанкционированных свалок. Данная работа муниципалитетами проводится постоянно. Ликвидирована 2 361 несанкционированная свалка, еще предстоит ликвидировать 878 свалок.

Кроме этого, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» с учетом привлечения федерального софинансирования до 2024 года планируется ликвидировать 6 крупных несанкционированных свалок в городах: Баймак, Стерлитамак, Сибай, Кумертау, Благовещенск и Давлеканово.

На 2023 год в данный проект запланировано включение 85 крупных несанкционированных свалок.