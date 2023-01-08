Тәтешле районына 12 табут алып ҡайтып киләләр тигән хәбәр - фейк!

Бының турала район хакимиәтенең "Бәйләнештә"ге рәсми төркөмөндә яҙғандар.
Тулыраҡ мәғлүмәт сайтта һалынған.
❗Уважаемые татышлинцы! ❗
В последние дни в информационном поле все больше и больше распространяют фейковую информацию. Зачастую, это происходит из аккаунтов неподтвержденных и несуществующих личностей.
Получается, что, пока наши ребята, земляки, сыновья, братья, мужья стоят на страже нашей Родины, их родные и близкие ведут «тихий бой» с неизвестным противником.
На днях в просторах интернета велась рассылка фейковой новости, о том, что в Татышлинский район везут 12 гробов. ЭТО НЕПРАВДА!
☝️Это провокация нашего врага. Убедительно просим всех татышлинцев: прежде чем пересылать друг другу некую информацию из интернета, необходимо убедиться, что это правда.
Всю актуальную и проверенную информацию публикуем на страницах Администрации района.