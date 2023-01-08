Мәктәптәр төҙөкләндерелде, яңыртылды

— В 2022 году республике выделены беспрецедентные средства на капитальный ремонт образовательных организаций. Благодаря федеральному финансированию 63 здания школ республики получили возможность обновиться, – тине Айбулат Хажин.

В 2023 году по федеральной программе модернизации школьных систем в Башкортостане планируют отремонтировать 77 зданий школ.

Что касается дошкольного образования, в республике продолжается реализации проекта «Сертификат дошкольного образования», в этом году выдано 2000 (в гг. Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск). В 2023 году количество сертификатов будет увеличено до 2150.

В 2022 году в 8 школах в гг. Уфа, Кумертау, Нефтекамск созданы инженерные классы по направлению авиастроения, открыты 79 классов им. Героя Российской Федерации генерал-майора М.М. Шаймуратова. Республика вошла в десятку сильнейших регионов Российской Федерации по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

Благодаря реализации национального проекта «Образование» открыты 216 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, 240 школ оснащены комплектами цифрового оборудования, созданы 7 центров цифрового образования детей «IT-куб», 1 детский технопарк «Кванториум», обновлена материально-техническая база 3 коррекционных школ, создано 4056 новых мест дополнительного образования детей, отремонтировано 43 спортивных зала и оснащено оборудованием 5 открытых плоскостных сооружений, создано 12 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

2022 год был объявлен в Башкортостане Годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Для системы среднего профессионального образования это знаковый год. Был обновлен мягкий инвентарь во всех общежитиях колледжей на сумму более 60 млн рублей. Порядка 470 млн рублей выделено на ремонт колледжей – отремонтированы общежития, учебные корпуса, появились новые мастерские.