Урта һәм кесе эшҡыуарлыҡҡа ҙур ғына финанс ярҙам күрһәтелгән

Был хаҡта республиканың Эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынса министрлығы хәбәр итә.

«Программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуют как федеральные, так и региональные институты развития. Региональные структуры, подведомственные министерству предпринимательства и туризма РБ, в 2022 году поддержали свыше 1200 таких субъектов. В прошлом году данными мерами поддержки воспользовались порядка 900 предпринимателей», — тип билдәләне эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Рөстәм Афзалов.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан.