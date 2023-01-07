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Бөгөн, 16:18

Урта һәм кесе эшҡыуарлыҡҡа ҙур ғына финанс ярҙам күрһәтелгән

Башҡортостандың кесе һәм урта эшҡыуарлыҡы вәкимлдәре 2,8 млн һум күләмендә финанс ярҙамы алды.

Урта һәм кесе эшҡыуарлыҡҡа ҙур ғына финанс ярҙам күрһәтелгән
Урта һәм кесе эшҡыуарлыҡҡа ҙур ғына финанс ярҙам күрһәтелгән

  Был хаҡта республиканың Эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынса министрлығы хәбәр итә.    

«Программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуют как федеральные, так и региональные институты развития. Региональные структуры, подведомственные министерству предпринимательства и туризма РБ, в 2022 году поддержали свыше 1200 таких субъектов. В прошлом году данными мерами поддержки воспользовались порядка 900 предпринимателей», — тип билдәләне эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Рөстәм Афзалов. 

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
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