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Бөгөн, 15:39

Үҙәк халыҡтың финанс грамоталылығын көсәйтеү өҫтөндә эшләй

Башҡортостан халҡының финанс грамоталылығын күтәреүҙе даими тәьмин итеү өсөн тулы инфраструктура формалаштырыу маҡсатында “Башҡортостан Республикаһы финанс тикшеренүҙәр үҙәге” автономиялы ойошмаһы булдырылды.   

Үҙәк халыҡтың финанс грамоталылығын көсәйтеү өҫтөндә эшләй
Үҙәк халыҡтың финанс грамоталылығын көсәйтеү өҫтөндә эшләй

 

 

- Повышение уровня финансовой грамотности населения, реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы - одно из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации. Уровень финансовой грамотности населения влияет на качество жизни граждан и является фактором экономического развития страны, - тип билдәләне БР Хөкүмәте  Премьер-министры   – финанс министры   Лира Иғтисамова.

С учетом возрастающей значимости вопросов финансового просвещения Центр призван налаживать процесс повышения финансовой грамотности взрослого населения. Также в 2022 году заключено трехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Отделения Банка России по Республике Башкортостан и Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики Башкортостан» в области повышения финансовой грамотности населения Республики Башкортостан.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
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