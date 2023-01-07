Үҙәк халыҡтың финанс грамоталылығын көсәйтеү өҫтөндә эшләй

- Повышение уровня финансовой грамотности населения, реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы - одно из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации. Уровень финансовой грамотности населения влияет на качество жизни граждан и является фактором экономического развития страны, - тип билдәләне БР Хөкүмәте Премьер-министры – финанс министры Лира Иғтисамова.

С учетом возрастающей значимости вопросов финансового просвещения Центр призван налаживать процесс повышения финансовой грамотности взрослого населения. Также в 2022 году заключено трехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Отделения Банка России по Республике Башкортостан и Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики Башкортостан» в области повышения финансовой грамотности населения Республики Башкортостан.