Бөгөн — изге Раштыуа байрамы

“Уважаемые православные Башкортостана!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Жизнеутверждающий праздник Рождества через века несёт свет веры, наполняет сердца радостью, обращает нас к духовным истокам и семейным традициям, вселяет уверенность в победе добра над злом.

Башкортостанская митрополия Русской православной церкви вместе со священнослужителями других конфессий республики выполняет важную миссию укрепления духовно-нравственных основ общества. Всеобщее единение, социальное служение, благотворительность и добровольчество вдохновляют людей на большие свершения и подвиги ради Отечества.

Наши воины, верные заветам предков, сегодня с честью защищают будущее страны. Мы все молимся за них, чтобы они живыми и невредимыми вернулись домой с победой. Храним светлую память о павших героях.

Низкий поклон всем, кто посвятил себя служению Родине. Сердечно благодарю вас за патриотизм, единство, чуткие сердца и добрые дела.

От души желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть светлое Рождество принесёт в каждый дом радость и взаимопонимание, уверенность в завтрашнем дне”, – тиелә ҡотлауҙа.