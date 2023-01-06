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Кисә, 22:29

Радий Хәбиров: "Һеҙҙең өсөн доға ҡылам, егеттәр!"

Башҡортостан Башлығы социаль селтәрҙә алғы һыҙыҡтағы яҡташтарыбыҙға ҡағылышлы тойғоло һүҙҙәр яҙған.

Радий Хәбиров: "Һеҙҙең өсөн доға ҡылам, егеттәр!"
Радий Хәбиров: "Һеҙҙең өсөн доға ҡылам, егеттәр!"

"Как и все башкортостанцы, встречаю этот Новый год и Рождество с надеждой. И с уважением ко всем, кто на передовой – ещё молодым парням и мужчинам... И всю энергию этого года я лично посвящу именно им. И, кстати, когда я был там, с ними, на душе было особенно хорошо, потому что эти ребята – наше настоящее и будущее.

В эту рождественскую ночь я, как и все православные, мусульмане, иудеи и представители других религий, молюсь за вас, наши братья! Работайте! Пусть Всевышний вас бережёт!" - тигән "Бәйләнештә"ге сәхифәһендә Радий Хәбиров.

Эйе, Аллаһ һаҡлаһын яҡташ яугирҙарыбыҙҙы, иҫән-һау әйләнеп ҡайтһындар, донъялар тынысланһын!

Фото: vk.com

Автор:Алһыу Ишемғолова
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