Мобилизация буйынса китеүселәрҙең ғаиләләренә ярҙам тураһында

Иң тәү сиратта пособиеларҙы билдәләргә кәрәк.

Алты төр ярҙам яңы ҡағиҙәләр буйынса күрһәтеләсәк. Берҙәм пособие теҙмәһе түбәндә (министрлыҡтан исемлек):

ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей (речь о пособии за 4-го ребенка в размере 1,5 тысяч рублей и пособии за 5-го и последующих детей в размере 2 тысяч рублей);

ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;

ежемесячная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей;

ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;

государственная социальная помощь на основании социального контракта,

ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или второго ребенка, установленной Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Тәүге дүртеһен тәғәйенләгәндә мобилизацияланған граждандың, ирекле рәүештә СВО-ға юлланыусының, шулай уҡ Росгвардия хәрбийенең килеме иҫәпкә алынмай. Ҡалған икәүһендә өлөшләтә мобилизацияланыусының килеме генә иҫәпләнмәй.

Тағы бер ярҙам тураһында белегеҙ: был - йортта бушлай социаль хеҙмәт күрһәтеү һәм ҡарттар йортона йәки психоневрология интернатына сиратһыҙ урынлаштырыу (Эти услуги предоставляются в рамках распоряжения Главы Башкортостана от 11 октября родителям, либо приемным родителям, опекунам имеющим инвалидность или достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в посторонней помощи).

Белешмә телефондары: 8-800-775-00-14, +7(347)286-51-05).