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Кисә, 12:09

Мобилизация буйынса китеүселәрҙең ғаиләләренә ярҙам тураһында

Социаль ярҙамдың бер нисә төрө БР Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы тарафынан билдәләнә.

Мобилизация буйынса китеүселәрҙең ғаиләләренә ярҙам тураһында
Мобилизация буйынса китеүселәрҙең ғаиләләренә ярҙам тураһында

Иң тәү сиратта пособиеларҙы билдәләргә кәрәк. 

Алты төр ярҙам яңы ҡағиҙәләр буйынса күрһәтеләсәк. Берҙәм пособие теҙмәһе түбәндә (министрлыҡтан исемлек):

  ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей (речь о пособии за 4-го ребенка в размере 1,5 тысяч рублей и пособии за 5-го и последующих детей в размере 2 тысяч рублей);
  ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;
  ежемесячная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей;
  ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;
  государственная социальная помощь на основании социального контракта,
  ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или второго ребенка, установленной Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Тәүге дүртеһен тәғәйенләгәндә мобилизацияланған граждандың, ирекле рәүештә СВО-ға юлланыусының, шулай уҡ Росгвардия хәрбийенең килеме иҫәпкә алынмай. Ҡалған икәүһендә өлөшләтә мобилизацияланыусының килеме генә иҫәпләнмәй.

Тағы бер ярҙам тураһында белегеҙ: был - йортта бушлай социаль хеҙмәт күрһәтеү һәм ҡарттар йортона йәки психоневрология интернатына сиратһыҙ урынлаштырыу (Эти услуги предоставляются в рамках распоряжения Главы Башкортостана от 11 октября родителям, либо приемным родителям, опекунам имеющим инвалидность или достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в посторонней помощи).

Белешмә телефондары: 8-800-775-00-14, +7(347)286-51-05).

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
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