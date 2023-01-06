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Иғтибар! Ошо көндәрҙә - 37 градусҡа еткән һыуыҡтар көтөлә!

Бының турала Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Фәрит Ғүмәров хәбәр итте. 7-13 ғинуар арауығында һалҡын һауа торошо көтөлә. Төндә -27,-32°, урыны менән -37°, көндөҙ -26,-31°, урыны менән -21° буласаҡ.

Иғтибар! Ошо көндәрҙә - 37 градусҡа еткән һыуыҡтар көтөлә!
Иғтибар! Ошо көндәрҙә - 37 градусҡа еткән һыуыҡтар көтөлә!


- Одевайтесь тепло перед выходом на улицу. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду. Желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных.

- На морозе старайтесь не стоять, а постоянно потихоньку двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. Если чувствуете, что холод совсем невыносим, а идти надо, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах.

- Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он, как правило, успевает согреться.


- Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну. При резкой смене температуры (от -20 до +20) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

- Обязательно соблюдайте правила безопасности при топке печи и использовании электрооборудования!

Автор:Айбулат Ишназаров
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