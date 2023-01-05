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Кисә, 14:12

Салауат Ғайсин мәрхүм булған

Рәсәйҙең атҡаҙанған элемтәсеһе Салауат Мөхтәр улы оҙаҡ йыл "Башинформсвязь" йәмғиәтен етәкләне.  

Салауат Ғайсин мәрхүм булған
Салауат Ғайсин мәрхүм булған

БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай Рәйесе Константин Толкачев Салауат Ғайсиндың ҡатыны Тамара Ғайсинаға телеграмма ебәргән:

«Салават Мухтарович был опытным руководителем, честным и порядочным человеком, отдававшим все силы служению республике. За годы работы он внес огромный вклад в становление и развитие системы связи, зарекомендовал себя как системный управленец с высокими профессиональными и человеческими качествами. Нас связывали долгие годы совместной работы в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан. Салавата Мухтаровича отличали высокая работоспособность и компетентность, он всегда без остатка отдавал делу свой талант, уверенно отстаивал интересы избирателей, пользовался большим авторитетом среди коллег и всех, кто его знал. Его уход из жизни — большая потеря для всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Салавата Мухтаровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Шәхестең яҡындарының ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.

Автор:Алһыу Ишемғолова
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