Радий Хәбиров "Теләктәр шыршыһы"нда ҡатнашты

Унда 5 йәшлек Давид Шәйхетдиновтың интерактив глобус тураһында хыялланғаны, 8 йәшлек Кәрим Мөслимовтың хоккей уйыеын ҡарағыһы, 14 йәшлек Ксения Добранованың нисек итеп йәнһүрәттәр төшөрөлөүен белгеһе тураһында мәғлүм булды.

– Все пожелания обязательно исполним. «Ёлка желаний» – только часть нашей заботы о детях. В этом году мы уделяем особое внимание семьям участников специальной военной операции. Для всех ребятишек из таких семей мы подготовили и вручили к Новому году праздничные рюкзаки с подарками, – тине Радий Хәбиров. – Я очень признателен главам муниципалитетов, которые ответственно подошли к проведению утренников с приглашением детей участников СВО. Впереди – новогодние каникулы, во время которых по всей республике можно будет посетить множество праздничных мероприятий. А 13 января состоится «Аксаковская ёлка» для «особенных» детей.