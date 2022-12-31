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Кисә, 13:05

Радий Хәбиров "Теләктәр шыршыһы"нда ҡатнашты

Төбәк етәксеһе "Берҙәм Рәсәй" сәйәси партияһы бүлексәһендә урынлаштырылған урман ҡупшыҡайы ботаҡтарынан өс шарҙы систе һәм ундағы теләктәрҙе уҡып ишеттерҙе.

Радий Хәбиров "Теләктәр шыршыһы"нда ҡатнашты
Радий Хәбиров "Теләктәр шыршыһы"нда ҡатнашты

Унда 5 йәшлек Давид Шәйхетдиновтың интерактив глобус тураһында хыялланғаны, 8 йәшлек Кәрим Мөслимовтың хоккей уйыеын ҡарағыһы, 14 йәшлек Ксения Добранованың нисек итеп йәнһүрәттәр төшөрөлөүен белгеһе тураһында мәғлүм булды.

– Все пожелания обязательно исполним. «Ёлка желаний» – только часть нашей заботы о детях. В этом году мы уделяем особое внимание семьям участников специальной военной операции. Для всех ребятишек из таких семей мы подготовили и вручили к Новому году праздничные рюкзаки с подарками, – тине Радий Хәбиров. – Я очень признателен главам муниципалитетов, которые ответственно подошли к проведению утренников с приглашением детей участников СВО. Впереди – новогодние каникулы, во время которых по всей республике можно будет посетить множество праздничных мероприятий. А 13 января состоится «Аксаковская ёлка» для «особенных» детей.

Автор:Айбулат Ишназаров
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