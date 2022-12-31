Ил етәкселегенән - Яңы йыл ҡотлауҙары

Уважаемый Радий Фаритович!

Поздравляю Вас с Новым годом.

В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов.

Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для Вас и Ваших близких.

Желаю доброго здоровья и успехов.

Владимир Путин

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Поздравление направил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. В нём говорится:

Уважаемый Радий Фаритович!

Примите мои сердечные поздравления с Новым годом.

В эти дни мы делимся искренними чувствами с родными, близкими людьми и строим планы.

Уходящий год стал временем серьёзных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам.

Меняются цифры в календаре, но преданность Родине, ответственность за судьбу страны, любовь к своей семье по-прежнему остаются главными ценностями, которые объединяют нас, помогают преодолевать трудности и двигаться вперёд.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, и благополучия в новом 2023 году.

Михаил Мишустин

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Поздравление поступило от полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В нём говорится:

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

2022 год для всей нашей большой страны, для Приволжского федерального округа стал годом серьёзных вызовов и испытаний. Нам пришлось изменить привычный образ жизни, но уверен, главное для нас, по-прежнему – это справедливость и добро, взаимовыручка, любовь и благополучие наших близких.

Именно ради них, ради нашего общего будущего мы все вместе продолжаем работать – боремся с санкциями, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, открываем школы и новые больницы, строим дома, совершаем научные открытия и учим детей.

Особые слова – тем, кто сегодня находится в зоне СВО. Пусть цели будут достигнуты, и все благополучно вернутся домой.

Поздравляю вас с Новым, 2023-м годом! Желаю всем здоровья, любви, благополучия и счастливого будущего!

Игорь Комаров