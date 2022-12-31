БР һаулыҡ һаҡлау министры ЛНР-ҙағы беҙҙең медиктарҙы ҡотланы

За несколько часов до Нового года связался с нашими медиками, которые прямо сейчас находятся в Красном Луче. Поздравил их с наступающими праздниками и узнал, как проходит служба.

Друзья, до Нового года остается совсем немного времени. Хочу поблагодарить всех наших медицинских работников, которые прямо сейчас дежурят в стационарах, выезжают на скорой, днём проводили приёмы в поликлиниках и красных зонах. Это почти 3100 сотрудников по всей республике и 340 бригад скорой помощи.

Давайте вместе поздравим их и пожелаем крепкого здоровья! Они - наши герои!