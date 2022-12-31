-10 °С
Ҡар
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
Кисә, 22:15

БР һаулыҡ һаҡлау министры ЛНР-ҙағы беҙҙең медиктарҙы ҡотланы

Төбәктең баш медигы Айрат Рәхмәтуллин үҙенең ТГ-каналында бының турала яҙып элгән.

БР һаулыҡ һаҡлау министры ЛНР-ҙағы беҙҙең медиктарҙы ҡотланы
БР һаулыҡ һаҡлау министры ЛНР-ҙағы беҙҙең медиктарҙы ҡотланы

За несколько часов до Нового года связался с нашими медиками, которые прямо сейчас находятся в Красном Луче. Поздравил их с наступающими праздниками и узнал, как проходит служба.

Друзья, до Нового года остается совсем немного времени. Хочу поблагодарить всех наших медицинских работников, которые прямо сейчас дежурят в стационарах, выезжают на скорой, днём проводили приёмы в поликлиниках и красных зонах. Это почти 3100 сотрудников по всей республике и 340 бригад скорой помощи. 

Давайте вместе поздравим их и пожелаем крепкого здоровья! Они - наши герои!

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика