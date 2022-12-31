Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың Яңы йыл менән ҡотлауы

Сайтта бирҙек, үтеп ҡарағыҙМы провожаем год, который принес судьбоносные перемены и непростые испытания. И вместе с тем гордость за страну, наш народ и нашего Президента. Этот год ещё крепче сплотил нас, сделал ещё сильнее.



Сегодня я от души говорю всем спасибо. Участникам спецоперации и их родным. Врачам и медсестрам. Водителям гуманитарных конвоев, предпринимателям, строителям, которые восстанавливают на Донбассе школы и детские сады, больницы и дороги. Труженикам, выпускающим нужную для фронта продукцию. Юным «шаймуратовцам» и волонтёрам.



Каждый из вас вносит свой вклад в победу.



И я говорю спасибо всем, кто здесь, в Башкортостане, каждый день, шаг за шагом старается, чтобы республика процветала, чтобы жизнь становилась комфортнее, чтобы была уверенность в будущем.



Искренне верю, дорогие друзья, что 2023 год будет годом наших успехов, нашей победы. Годом полезных дел для нашей малой Родины и огромной России.



Яңы йыл менән, ватандаштар!

С Новым годом, дорогие друзья!