-10 °С
Ҡар
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
Кисә, 23:45

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың Яңы йыл менән ҡотлауы

Сайтта бирҙек, үтеп ҡарағыҙ

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың Яңы йыл менән ҡотлауы
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың Яңы йыл менән ҡотлауы

Сайтта бирҙек, үтеп ҡарағыҙМы провожаем год, который принес судьбоносные перемены и непростые испытания. И вместе с тем гордость за страну, наш народ и нашего Президента. Этот год ещё крепче сплотил нас, сделал ещё сильнее. 
 
Сегодня я от души говорю всем спасибо. Участникам спецоперации и их родным. Врачам и медсестрам. Водителям гуманитарных конвоев, предпринимателям, строителям, которые восстанавливают на Донбассе школы и детские сады, больницы и дороги. Труженикам, выпускающим нужную для фронта продукцию. Юным «шаймуратовцам» и волонтёрам. 
 
Каждый из вас вносит свой вклад в победу. 
 
И я говорю спасибо всем, кто здесь, в Башкортостане, каждый день, шаг за шагом старается, чтобы республика процветала, чтобы жизнь становилась комфортнее, чтобы была уверенность в будущем. 
 
Искренне верю, дорогие друзья, что 2023 год будет годом наших успехов, нашей победы. Годом полезных дел для нашей малой Родины и огромной России. 
 
Яңы йыл менән, ватандаштар! 
С Новым годом, дорогие друзья!

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика