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Кисә, 15:45

"Айыҡ ауыл"да ҡатнашыусылар Яңы йыл әйлән-бәйләненә ҡушылды

БР Ғаилә һәм хеҙмәт министрлығы иғлан иткән акцияла быйыл "Айыҡ ауыл"да ҡатнашыусы тораҡ пункттар ҡатнашты. «Бар ауыл менән Яңы йылға!» проекты буйынса әйлән-бәйлән ойошторорға һәм соцселтәргә #всемселомвновыйгод2022 #Трезвоесело2022 #Айыкауыл2022 хештегтары менән ҡуйырға кәрәк булды.

"Айыҡ ауыл"да ҡатнашыусылар Яңы йыл әйлән-бәйләненә ҡушылды
"Айыҡ ауыл"да ҡатнашыусылар Яңы йыл әйлән-бәйләненә ҡушылды

- К веселой новогодней акции присоединись практически все населенные пункты из всех 54 муниципальных районов республики, участвующие в новом этапе конкурса «Трезвое село», - тине бының хаҡта төбәктең ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ленара Иванова. – Зажигательные хороводы организовали в деревне Жуково Уфимского района, в деревне Абзаново Архангельского района, в селе Москово Дюртюлинского района и многих других деревнях и селах нашей огромной и дружной республики. Встретим и проведем 2023 год трезво, велело и активно!

Автор:Айбулат Ишназаров
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