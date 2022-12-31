"Айыҡ ауыл"да ҡатнашыусылар Яңы йыл әйлән-бәйләненә ҡушылды

- К веселой новогодней акции присоединись практически все населенные пункты из всех 54 муниципальных районов республики, участвующие в новом этапе конкурса «Трезвое село», - тине бының хаҡта төбәктең ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ленара Иванова. – Зажигательные хороводы организовали в деревне Жуково Уфимского района, в деревне Абзаново Архангельского района, в селе Москово Дюртюлинского района и многих других деревнях и селах нашей огромной и дружной республики. Встретим и проведем 2023 год трезво, велело и активно!