Мортаза Рәхимов барыһын да Яңы йыл менән ҡотлай

Ҡәҙерле туғандар! Дорогие башкортостанцы!

Стремительно прошел еще один год нашей жизни. Завтра мы переступим символический порог и начнем новый отсчет. И хотя это всего лишь смена цифр на календаре, каждый делает для себя какие-то выводы и строит планы.

Год был непростым. Кардинальное изменение внешнеполитического и экономического курса страны, начало специальной военной операции, мобилизационные мероприятия и многое другое тем или иным образом затронули жизнь каждого. Мы лучше узнали многих людей, кто-то заново открыл себя, кому-то пришлось изменить свой уклад жизни. Но тяжелее всего было, конечно же, тем, кто потерял близких.

В то же время сложившаяся ситуация выявила узкие места в экономике России, в вопросах технической и технологической независимости, транспортных и торговых связей. Хотелось бы, чтобы за счет грамотных и продуманных реформ в системах образования, науки, здравоохранения, промышленного производства и других важнейших сферах эти проблемы быстрее начали решаться. И большая работа в этой части предстоит, конечно же, в регионах, особенно в Башкортостане, где сосредоточены важнейшие кадровые, технические и технологические резервы страны.

Прошедший год нас многому научил. Научил ценить свое здоровье, жизнь, близкого человека, мирное небо. Как поется в башкирской народной песне «тыныс тормоштарға ни етә».

Новый год - семейный праздник. Подводите итоги всей семьей. Это сближает. Каждый расскажет о своих достижениях за прошедший год, получит свою порцию похвалы и поддержки. Поделитесь друг с другом всем, что с вами произошло. Это прекрасный момент для такого общения.

Не забудьте в преддверии нового года поздравить и поблагодарить людей, принявших важное участие в вашей жизни – родственников, друзей, коллег, педагогов, врачей. Оставьте ненужный груз обид в старом году и больше общайтесь. Пропишите себе на новый год счастливый сценарий. Давайте будем верить в новогоднее обновление!

Дорогие башкортостанцы! Желаю вам встретить праздник в уютной обстановке в кругу близких людей! Пусть будут счастливы семьи, здоровы дети и родители, мир и любовь не покидают дом, а наш Башкортостан процветает!

Здоровья вам, добра, единства и мирного неба над головой. С Новым годом! Яңы йыл менән!

С уважением,

Первый Президент

Республики Башкортостан,

Председатель Совета

Благотворительного фонда «УРАЛ» М.Г.РАХИМОВ