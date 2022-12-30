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Кисә, 09:25

Мортаза Рәхимов барыһын да Яңы йыл менән ҡотлай

Башҡортостандың беренсе Президенты, "Урал" хәйриә фонды Советының рәйесе Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимовтың етеп килгән байрам айҡанлы тәбрикләү һүҙҙәре - сайтыбыҙҙа. Инеп уҡығыҙ

Мортаза Рәхимов барыһын да Яңы йыл менән ҡотлай
Мортаза Рәхимов барыһын да Яңы йыл менән ҡотлай

Ҡәҙерле туғандар! Дорогие башкортостанцы!

Стремительно прошел еще один год нашей жизни. Завтра мы переступим символический порог и начнем новый отсчет. И хотя это всего лишь смена цифр на календаре, каждый делает для себя какие-то выводы и строит планы.

Год был непростым. Кардинальное изменение внешнеполитического и экономического курса страны, начало специальной военной операции, мобилизационные мероприятия и многое другое тем или иным образом затронули жизнь каждого. Мы лучше узнали многих людей, кто-то заново открыл себя, кому-то пришлось изменить свой уклад жизни. Но тяжелее всего было, конечно же, тем, кто потерял близких.

В то же время сложившаяся ситуация выявила узкие места в экономике России, в вопросах технической и технологической независимости, транспортных и торговых связей. Хотелось бы, чтобы за счет грамотных и продуманных реформ в системах образования, науки, здравоохранения, промышленного производства и других важнейших сферах эти проблемы быстрее начали решаться. И большая работа в этой части предстоит, конечно же, в регионах, особенно в Башкортостане, где сосредоточены важнейшие кадровые, технические и технологические резервы страны.

Прошедший год нас многому научил. Научил ценить свое здоровье, жизнь, близкого человека, мирное небо. Как поется в башкирской народной песне «тыныс тормоштарға ни етә».

Новый год - семейный праздник. Подводите итоги всей семьей. Это сближает. Каждый расскажет о своих достижениях за прошедший год, получит свою порцию похвалы и поддержки. Поделитесь друг с другом всем, что с вами произошло. Это прекрасный момент для такого общения.

Не забудьте в преддверии нового года поздравить и поблагодарить людей, принявших важное участие в вашей жизни – родственников, друзей, коллег, педагогов, врачей. Оставьте ненужный груз обид в старом году и больше общайтесь. Пропишите себе на новый год счастливый сценарий. Давайте будем верить в новогоднее обновление!

Дорогие башкортостанцы! Желаю вам встретить праздник в уютной обстановке в кругу близких людей! Пусть будут счастливы семьи, здоровы дети и родители, мир и любовь не покидают дом, а наш Башкортостан процветает!

Здоровья вам, добра, единства и мирного неба над головой. С Новым годом! Яңы йыл менән!

 

С уважением,

Первый Президент

Республики Башкортостан,

Председатель Совета

Благотворительного фонда «УРАЛ»                                   М.Г.РАХИМОВ

Автор:Айбулат Ишназаров
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