Кәрәкле телефондар

Байрам һәм каникул көндәрендә күп фатирлы йорттарҙа инженер коммуникациялары эшенә бәйле күңелһеҙ йә ғәҙәттән тыш хәлдәр була ҡалһа (Аллам һаҡлаһын), түбәндәге телефондарҙың һеҙгә кәрәге тейеүе мөмкин:
Управление жилищного хозяйства Уфы:
УЖХ Демского района: 281-22-30;
УЖХ Калининского района: 238-65-11; 293-35-11;
УЖХ Кировского района: 256-36-88; 293-11-00;
ООО УК Ленинского района: 286-51-74;
УЖХ Октябрьского района: 235-66-95; 292-73-00;
УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: 236-12-13; 291-24-24;
УЖХ Орджоникидзевского района: 286-00-90; 216-43-44;
УЖХ Советского района: 200-23-36;
Центральная диспетчерская УЖХ г. Уфы: 235-48-00.
Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений 8(347)268-13-11
Управление коммунального хозяйства и благоустройства 8(347)251-38-11
Тепло/водоснабжение:
Центральная диспетчерская Уфимских инженерных сетей (МУП УИС) 8(347)246-37-27
Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы 8(347)277-09-11
Единая дежурно-диспетчерская служба Уфы 8(347)279-90-00
Мәғлүмәт бында: https://ufacity.info/press/news/476634.html
Фото: vk.com