Кәрәкле телефондар

Байрам һәм каникул көндәрендә күп фатирлы йорттарҙа инженер коммуникациялары эшенә бәйле күңелһеҙ йә ғәҙәттән тыш хәлдәр була ҡалһа (Аллам һаҡлаһын), түбәндәге телефондарҙың һеҙгә кәрәге тейеүе мөмкин:

Управление жилищного хозяйства Уфы:

УЖХ Демского района: 281-22-30;

УЖХ Калининского района: 238-65-11; 293-35-11;

УЖХ Кировского района: 256-36-88; 293-11-00;

ООО УК Ленинского района: 286-51-74;

УЖХ Октябрьского района: 235-66-95; 292-73-00;

УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: 236-12-13; 291-24-24;

УЖХ Орджоникидзевского района: 286-00-90; 216-43-44;

УЖХ Советского района: 200-23-36;

Центральная диспетчерская УЖХ г. Уфы: 235-48-00.

Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений 8(347)268-13-11

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 8(347)251-38-11

Тепло/водоснабжение:

Центральная диспетчерская Уфимских инженерных сетей (МУП УИС) 8(347)246-37-27

Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы 8(347)277-09-11

Единая дежурно-диспетчерская служба Уфы 8(347)279-90-00



Мәғлүмәт бында: https://ufacity.info/press/news/476634.html

Фото: vk.com