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Кәрәкле телефондар

Өфө ҡалаһы хакимиәте баш ҡала халҡына һәм ҡунаҡтарына тәүлек әйләнәһенә эшләүсе хеҙмәттәрҙең телефон һандарын яҙып ҡуйырға тәҡдим итә.

Кәрәкле телефондар
Кәрәкле телефондар

Байрам һәм каникул көндәрендә күп фатирлы йорттарҙа инженер коммуникациялары эшенә бәйле күңелһеҙ йә ғәҙәттән тыш хәлдәр була ҡалһа (Аллам һаҡлаһын), түбәндәге телефондарҙың һеҙгә кәрәге тейеүе мөмкин:

Управление жилищного хозяйства Уфы:
УЖХ Демского района: 281-22-30;
УЖХ Калининского района: 238-65-11; 293-35-11;
УЖХ Кировского района: 256-36-88; 293-11-00;
ООО УК Ленинского района: 286-51-74;
УЖХ Октябрьского района: 235-66-95; 292-73-00;
УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: 236-12-13; 291-24-24;
УЖХ Орджоникидзевского района: 286-00-90; 216-43-44;
УЖХ Советского района: 200-23-36;
Центральная диспетчерская УЖХ г. Уфы: 235-48-00.
Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений 8(347)268-13-11
Управление коммунального хозяйства и благоустройства 8(347)251-38-11
Тепло/водоснабжение:
Центральная диспетчерская Уфимских инженерных сетей (МУП УИС) 8(347)246-37-27
Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы 8(347)277-09-11
Единая дежурно-диспетчерская служба Уфы 8(347)279-90-00

Мәғлүмәт бында: https://ufacity.info/press/news/476634.html

Фото: vk.com

Автор:Алһыу Ишемғолова
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