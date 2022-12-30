Ҡалтасылар батыр улы менән бәхилләште

БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты Тамара Таңһыҡҡужина, Ҡалтасыла тыуып үҫкән һәм СВО-ла ҡатнашҡан Ренат Алиев ҡайғы уртаҡлашыу һүҙҙәре менән сығыш яһаны.



"... Уважаемые Юлия Георгиевна, Людмила Станиславовна, родные, близкие, друзья Антона, примите искренние соболезнования. Мы скорбим о горькой утрате вместе с вами. Конечно, никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери родного человека. Антон навсегда останется для нас примером отваги и мужества. Он был настоящим сыном своего Отечества, стремился сделать мир более справедливым и это заслуживает огромного уважения и нашей вечной благодарности. Память об Антоне навсегда останется в наших сердцах!" - тигән район етәксеһе үҙенең социаль селтәр сәхифәһендә.