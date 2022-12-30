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Кисә, 14:36

Ҡалтасылар батыр улы менән бәхилләште

Район хакимиәте башлығы Зәбир Абдуллин: - Беҙ махсус хәрби операция барышында һәләк булған Антон Денисов менән хушлаштыҡ. Краснохолмский ауылының Еңеү паркында үткән матәм сараһына яугирҙең яҡындары һәм туғандары, дуҫтары, сик буйы ғыскәрҙәре ветерандары һәм ауылдаштары йыйылды.

Ҡалтасылар батыр улы менән бәхилләште
Ҡалтасылар батыр улы менән бәхилләште

БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты Тамара Таңһыҡҡужина, Ҡалтасыла тыуып үҫкән һәм СВО-ла ҡатнашҡан Ренат Алиев ҡайғы уртаҡлашыу һүҙҙәре менән сығыш яһаны.

"... Уважаемые Юлия Георгиевна, Людмила Станиславовна, родные, близкие, друзья Антона, примите искренние соболезнования. Мы скорбим о горькой утрате вместе с вами. Конечно, никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери родного человека. Антон навсегда останется для нас примером отваги и мужества. Он был настоящим сыном своего Отечества, стремился сделать мир более справедливым и это заслуживает огромного уважения и нашей вечной благодарности. Память об Антоне навсегда останется в наших сердцах!" - тигән район етәксеһе үҙенең социаль селтәр сәхифәһендә.

Автор:Айбулат Ишназаров
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