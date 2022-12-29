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29 Декабрь , 09:07

"Хәүефһеҙ сифатлы юлдар" милли проекты буйынса республикаға 14 миллиард һум аҡса бүленгән

Был сумма быйылғы маҡсаттарға өлгәшеүгә тәғәйенләнгән. Ошо көндәрҙә милли проект буйынса реконструкцияланған Бөрө - Таштүбә - Һатҡы автомобиль юлында сираттағы этап эштәре тамамланған. 

"Хәүефһеҙ сифатлы юлдар" милли проекты буйынса республикаға 14 миллиард һум аҡса бүленгән
"Хәүефһеҙ сифатлы юлдар" милли проекты буйынса республикаға 14 миллиард һум аҡса бүленгән
Участок более 20 км, расположенный в границах Караидельского и Дуванского районов, введен. На эти цели было предусмотрено порядка1,2 млрд рублей, из которых 920 млн рублей направил федеральный центр.

В ходе реконструкции выполнено обустройство автомобильной дороги, смонтировано барьерное ограждение, установлено более 100 дорожных знаков, нанесена разметка. Кроме того, строительно-монтажные работы включали устройство земляного полотна, водопропускных труб, локальных очистных труб в местах скопления воды с проезжей части.

Напомним, в этом году для реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Республика Башкортостан получила более 14 млрд рублей. Это позволило провести реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 168 км, а также ремонт восьми мостов.
Фото: Минтранс РБ.
Автор:Алһыу Ишемғолова
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