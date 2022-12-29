"Хәүефһеҙ сифатлы юлдар" милли проекты буйынса республикаға 14 миллиард һум аҡса бүленгән

Участок более 20 км, расположенный в границах Караидельского и Дуванского районов, введен. На эти цели было предусмотрено порядка1,2 млрд рублей, из которых 920 млн рублей направил федеральный центр.





В ходе реконструкции выполнено обустройство автомобильной дороги, смонтировано барьерное ограждение, установлено более 100 дорожных знаков, нанесена разметка. Кроме того, строительно-монтажные работы включали устройство земляного полотна, водопропускных труб, локальных очистных труб в местах скопления воды с проезжей части.





Напомним, в этом году для реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Республика Башкортостан получила более 14 млрд рублей. Это позволило провести реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 168 км, а также ремонт восьми мостов.

Фото: Минтранс РБ.