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Бөгөн, 09:22

Беҙҙең китапхана - Мәскәү аэропортындағы күргәҙмәлә

Ҡариҙел районының үҙәк модель китапханаһы милли проект буйынса яңыртылғайны. Әле ул әһәмиәтле мәҙәни сарала ҡатнаша - ошо көндәрҙә Пушкин исемендәге "Шереметьево" халыҡ-ара аэропортында ҙур күргәҙмә эшләй.

Беҙҙең китапхана - Мәскәү аэропортындағы күргәҙмәлә
Беҙҙең китапхана - Мәскәү аэропортындағы күргәҙмәлә
Экспозиция рассказывает о создании модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», инициативе по развитию креативных индустрий «Гений места» и мобильном приложении для чтения «НЭБ Свет». 
На выставке есть и фотография, представляющая Республику Башкортостан, а конкретно Центральную библиотеку Караидельского района, модернизированную в рамках участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура».Открытие библиотеки в новом статусе состоялось 14 мая 2021 года в рамках Первого международного культурного форума «АРТ-Курултай».
Пассажиры смогут узнать о результатах модернизации 850 муниципальных библиотек по всей стране, вдохновиться креативными возможностями точек концентрации талантов (федеральный проект «Гений места») и загрузить любимые книги из приложения к себе на смартфон, чтобы время в полете пролетело незаметно. Выставка включает в себя текстовые и визуальные материалы, а также QR-коды со ссылками на информационные ресурсы.
Выставка «SVOя Библиотека» продлится до 14 января 2023 года.
Фото: Департамент модельных библиотек РГБ и OOO «DIALANA».
Автор:Алһыу Ишемғолова
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