Беҙҙең китапхана - Мәскәү аэропортындағы күргәҙмәлә

Экспозиция рассказывает о создании модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», инициативе по развитию креативных индустрий «Гений места» и мобильном приложении для чтения «НЭБ Свет».

На выставке есть и фотография, представляющая Республику Башкортостан, а конкретно Центральную библиотеку Караидельского района, модернизированную в рамках участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура».Открытие библиотеки в новом статусе состоялось 14 мая 2021 года в рамках Первого международного культурного форума «АРТ-Курултай».

Пассажиры смогут узнать о результатах модернизации 850 муниципальных библиотек по всей стране, вдохновиться креативными возможностями точек концентрации талантов (федеральный проект «Гений места») и загрузить любимые книги из приложения к себе на смартфон, чтобы время в полете пролетело незаметно. Выставка включает в себя текстовые и визуальные материалы, а также QR-коды со ссылками на информационные ресурсы.

Выставка «SVOя Библиотека» продлится до 14 января 2023 года.

Фото: Департамент модельных библиотек РГБ и OOO «DIALANA».