Милли проект буйынса дауахана яңыртыла

В начале 2022 года в Шаранской центральной районной больнице был проведен капитальный ремонт четырехэтажного терапевтического корпуса. Ремонт проводился в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

На сегодняшний день на первом этаже корпуса расположены: регистратура, кабинеты врачей - терапевтов участковых для приема прикрепленного к поликлинике взрослого населения, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача-хирурга, кабинет врача-травматолога-ортопеда, кабинет врача-онколога и женская консультация с отдельным входом.

На втором этаже расположена детская поликлиника: кабинеты врачей-педиатров участковых, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет врача-стоматолога-детского, кабинеты узких специалистов, регистратура для детского населения.

На третьем этаже расположены кабинеты, в которых прием ведут узкие специалисты – врач-невролог, врач-кардиолог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-дерматовенеролог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа и стоматология.

На четвертом этаже находится терапевтическое отделение.

Благодаря расширению площадей поликлиники, помощь пациентам из села Шаран и Шаранского района оказывается более эффективно.

В данный момент завершается капитальный ремонт в кабинетах рентгенодиагностики и флюорографии, проводится установка вентиляции.

Фото: Минздрав РБ.