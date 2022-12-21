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Бөгөн, 09:06

Милли проект буйынса дауахана яңыртыла

"Һаулыҡ һаҡлау" милли проектына ярашлы, республика төбәктәрендәге дауаханалар, поликлиникалар йыһазландырыла, ремонтлана. Шаран районында ла дүрт ҡатлы терапевт корпусына капиталь ремонт яһала.

Милли проект буйынса дауахана яңыртыла
Милли проект буйынса дауахана яңыртыла
В начале 2022 года в Шаранской центральной районной больнице был проведен капитальный ремонт четырехэтажного терапевтического корпуса. Ремонт проводился в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».
На сегодняшний день на первом этаже корпуса расположены: регистратура, кабинеты врачей - терапевтов участковых для приема прикрепленного к поликлинике взрослого населения, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача-хирурга, кабинет врача-травматолога-ортопеда, кабинет врача-онколога и женская консультация с отдельным входом.
На втором этаже расположена детская поликлиника: кабинеты врачей-педиатров участковых, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет врача-стоматолога-детского, кабинеты узких специалистов, регистратура для детского населения.
На третьем этаже расположены кабинеты, в которых прием ведут узкие специалисты – врач-невролог, врач-кардиолог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-дерматовенеролог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа и стоматология.
На четвертом этаже находится терапевтическое отделение.
Благодаря расширению площадей поликлиники, помощь пациентам из села Шаран и Шаранского района оказывается более эффективно.
В данный момент завершается капитальный ремонт в кабинетах рентгенодиагностики и флюорографии, проводится установка вентиляции.
Фото: Минздрав РБ.
Автор:Алһыу Ишемғолова
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