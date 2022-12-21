Мәктәптәргә - Яңы йыл бүләге

«Өфө-Арена» алдындағы майҙанда 56 мәктәп автобусы үҙ хужаһын көтә ине.

Радий Хәбиров тәүҙә йыйылыусыларҙы етеп килгән Яңы 2023 йыл менән ҡотланы:

– Поздравляю с наступающим Новым годом! Мы с вами дружно прошли этот период и вместе выдержим все испытания. Мы планомерно занимаемся заменой школьных автобусов на новые. Во всех районах и городах Башкортостана утро для многих детей начинается с поездки на школьном автобусе. Важно, чтобы они ездили на современных автобусах, а родители не волновались за безопасность своих ребятишек. Сегодня отдельно благодарю водителей за безаварийную езду, внимание. Мы почти полностью заменили автобусы старше 10 лет на новые машины. И обязательно продолжим эту важную работу. Директорам школ хочу пожелать хорошей работы и крепкого здоровья. Благодарю и Минобрнауки региона.

Федераль ҡаҙна иҫәбенә алынған автобустар һаны буйынса беҙ илдә беренсе урында торабыҙ. БР фән һәм мәғариф министры Айбулат Хажин белдереүенсә, яңы «ГАЗ», «ПАЗ», «УАЗ» маркалы автобустар 29 муниципалитетҡа юллана. Мәктәп өсөн транспорт кәрәкле ҡорамалдар менән йыһазландырылған.

Быйыл мәктәптәргә барлығы 76 яңы автобус тапшырылған.

Фото: БР Башлығы сайтынан.