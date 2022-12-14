Химия сәнәғәтенә арналған гранд-секция ултырышы үтте

«Торатау» Конгресс-холында башланған эшлекле осрашыуҙағы гранд-секцияла «БСК» Рәсәйҙең химия сәнәғәте флагманы» темаһы ҡаралды.

Радий Хәбиров республика менән хеҙмәттәшлек итеүсе нефть һәм газ предприятиелары етәкселегенә рәхмәт белдерҙе.

- Экономическая и социальная стабильность Башкортостана тесно связана с эффективной работой наших крупнейших предприятий. И мы очень признательны коллективам наших флагманов нефтегазовой и химической отраслей за огромный труд в непростых современных условиях. Это в первую очередь «Башнефть» и «Башкирская содовая компания». Благодаря вам мы выполняем две важнейшие задачи – обеспечение развития экономики и поддержка Вооружённых сил России. С вашим участием мы смогли охватить заботой семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину. Низкий вам поклон за неоценимую помощь! - тине республика етәксеһе.

Ултырышта Рәсәйҙең химия сәнәғәте үҫешенең заманса йүнәлештәре тикшерелде, импортты алмаштырыу барышы буйынса фекер алышыу уҙҙы.

Фото: БР Башлығы сайтынан.