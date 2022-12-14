Халыҡ-ара Бизнес аҙналығы: беренсе көн һөҙөмтәләре

Баш ҡалабыҙҙа бөгөн асылған Халыҡ-ара Бизнес аҙналығының тәүге көнөндә үк бер нисә осрашыу, һөйләшеү булды, документтар ҙа имзаланды.

Радий Хәбиров бер нисә һорауға яуап бирҙе. БР Башлығы сайтынан стенограмма:

КОРР.: Как вы оцениваете вклад «Башкирской содовой компании» («БСК») в развитие промышленности республики? Как выполняются задачи, поставленные Президентом страны по ликвидации экологического ущерба и поиску новых источников сырья?

Радий ХАБИРОВ: «БСК» – наш серьёзный, надёжный партнёр. Это крупное предприятие с выручкой почти 50 млрд рублей, там работает более 8 тысяч человек. Мы признательны руководителям компании за выполнение тех обязательств, которые они на себя взяли. Речь идёт о ликвидации накопленного экологического ущерба. Проектная работа уже началась. Само предприятие, построенное несколько десятков лет назад, требует определённой модернизации. В этой части тоже есть пакет инвестиционных проектов на сумму более 80 млрд рублей.

Безусловно, мы признательны «БСК» за помощь, которую она оказывает республике. Значительная её часть направлена на поддержку наших военнослужащих. За это предприятию огромное спасибо!

Серьёзное санкционное давление, безусловно, коснулось и этого предприятия. Тем не менее, руководству удаётся сохранять в компании высокий экономический тонус. Более того, сейчас мы консолидируем наши усилия, чтобы защитить экономические интересы химического производства, интересы республики и Российской Федерации. Эта консолидация усилий происходит в рамках работы группы компаний «Русский водород». Это шаг в будущее, новые технологии, более глубокие кооперационные связи между предприятиями, производящими одногруппные виды товаров. Мы гордимся «Башкирской содовой компанией» и желаем ей удачи во всём.

КОРР.: В рамках Международной недели бизнеса республика подписала концессионное соглашение с группой «Эталон» по строительству межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Что даёт этот документ?

Радий ХАБИРОВ: Концессионное соглашение является элементом большой работы. Сама идея строительства кампусов, которую определило Правительство Российской Федерации, предполагает обязательное участие внебюджетных средств. Основной, так называемый капитальный грант на уфимский кампус – почти 12 млрд рублей – из федерального бюджета уже есть. Нам необходимо было найти собственные средства. Эта сумма небольшая – 3,6 млрд рублей на четыре года.

Важно также было определить партнёра, который вложит внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения. Поэтому мы подписали соглашение с «Эталоном». В принципе, этот документ является последним юридическим действием для того, чтобы приступать непосредственно к строительству. Что касается первой очереди, определённые виды работ уже выполняются. IQ-парк нам нужно сдать в декабре 2023 года. После подписания соглашения усиленными темпами начнётся работа над второй очередью проекта. Сейчас нужно переходить к проектированию, чтобы уже в конце 2023-го или в 2024 году приступить к строительству основного блока кампуса.

Фото: БР Башлығы сайтынан.