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Бөгөн, 21:12

Һөнәри белем биреү буйынса Республика советы ултырышы үтте

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров уҙғарған сарала Һөнәри белем биреүҙе яңыртыу, лайыҡлы эш шарттары һәм хеҙмәт династиялары йылына йомғаҡ яһалды. Шулай уҡ алдағы көндәргә бурыстар билдәләнде.

Һөнәри белем биреү буйынса Республика советы ултырышы үтте
Һөнәри белем биреү буйынса Республика советы ултырышы үтте

Һөнәри белем биреү буйынса республика советы ултырышы икенсе тапҡыр үтте. Сара башланырҙан алда Радий Хәбиров бер төркөм колледждар уҡытыусыларына дәүләт наградалары, гранттар тапшырҙы, һөнәри уҡыу йорттарының ҡаҙаныштарын билдәләне.

Башҡортостан Башлығы сәнәғәт потенциалы үҫешендә, ғилми йәһәттән әһәмиәтле тармаҡтар эшендә урта һөнәри белем биреү системаһының мөһимлеген һыҙыҡ өҫтөнә алды.

– На базе 60 колледжей за три года мы создали 188 современных мастерских. Для химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей в следующем году запустим три профильных кластера. К их созданию привлечём крупнейшие предприятия. У нас также появятся новые центры опережающей профессиональной подготовки. Один из них – на базе Учалинского колледжа горной промышленности. Кроме того, создаём сеть филиалов на базе медколледжей по принципу медицинских округов. Это точки роста для того, чтобы наши ребята оставались учиться в родной республике, - тине Хәбиров сығышында.

Уның белдереүенсә, беҙҙең колледждар эш биреүселәр талаптарына яраҡлашырға әҙер. Был иҡтисад өсөн дә, белем биреү өлкәһендә лә мөһим.

- Педагог һәм остаз йылы мотлаҡ үҫешкә яңы мөмкинлектәр асасаҡ, - Радий Хәбиров.

Беләһегеҙ, Рәсәйҙә 2023 йыл шулай атала.

Фото: БР Башлығы сайтынан.

 

 

Һөнәри белем биреү буйынса Республика советы ултырышы үтте
Һөнәри белем биреү буйынса Республика советы ултырышы үтте
Һөнәри белем биреү буйынса Республика советы ултырышы үтте
Автор:Алһыу Ишемғолова
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