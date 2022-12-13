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Бөгөн, 16:32

Беҙҙең республика - ҙур ғилми үҙәк

Республика Хөкүмәтенең сираттағы ултырышында "Башҡортостанда фән һәм технологияларҙы үҫтереү" дәүләт программаһы буйынса һөйләштеләр.

Беҙҙең республика - ҙур ғилми үҙәк
Беҙҙең республика - ҙур ғилми үҙәк

Премьер-министры Андрей Назаров шуны билдәләне: беҙҙең республика ҙур ғилми үҙәк статусын раҫланы. Шуға ла был өлкәгә әһәмиәт биреү мөһим.

– За последние 2 года на поддержку науки из федерального бюджета привлечено более 3,5 млрд рублей, из бюджета республики направлено 465 млн рублей. Мероприятия в области науки и высшего образования закреплены в государственной программе «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан». В настоящее время в нее вносятся определенные изменения, - тине Андрей Назаров.

Ултырыш һөҙөмтәһе буйынса Хөкүмәт Рәйесе БР Фәндәр академияһына һәм Фән һәм мәғариф министрлығына 2023 йылдың 1 ноябренә тиклем яңы дәүләт программаһын әҙерләргә ҡушты.

Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
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