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Бөгөн, 16:21

100 миллион һум да йәл түгел

Башҡортостан Хөкүмәтендә үткән кәңәшмәлә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙы һауыҡтырыуға бюджеттан аҡса бүлеү мәсьәләһе ҡаралды.

100 миллион һум да йәл түгел
100 миллион һум да йәл түгел

Премьер-министр Андрей Назаров белдереүенсә, бөгөн СВО-ла ҡатнашыусыларға булышлыҡ итеү - беҙҙең мөһим бурыстарҙың береһе. Шундай ярҙам рәтенә шифахана-курорттарҙа ял итереү һәм һауыҡтырыуҙы ойоштороу ҙа инә. 

- У нас 9 государственных санаториев и значительное количество частных санаторных организаций, оказывающих лечебно-профилактические услуги. Для оздоровления участников специальной военной операции на следующий год мы предусмотрели в бюджете порядка 100 млн рублей, - тип белдерҙе Андрей Назаров.

Яугирҙар уңайлы ваҡытта ялға килһен өсөн санаторийҙарҙа резерв номерҙар фонды булдырыласаҡ. 

Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
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