100 миллион һум да йәл түгел

Премьер-министр Андрей Назаров белдереүенсә, бөгөн СВО-ла ҡатнашыусыларға булышлыҡ итеү - беҙҙең мөһим бурыстарҙың береһе. Шундай ярҙам рәтенә шифахана-курорттарҙа ял итереү һәм һауыҡтырыуҙы ойоштороу ҙа инә.

- У нас 9 государственных санаториев и значительное количество частных санаторных организаций, оказывающих лечебно-профилактические услуги. Для оздоровления участников специальной военной операции на следующий год мы предусмотрели в бюджете порядка 100 млн рублей, - тип белдерҙе Андрей Назаров.

Яугирҙар уңайлы ваҡытта ялға килһен өсөн санаторийҙарҙа резерв номерҙар фонды булдырыласаҡ.

Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.