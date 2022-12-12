Ратмир Мәүлиев иҫтәлекле дата менән ҡотланы

Мэр социаль селтәрҙә былай тип яҙған:

"Уважаемые уфимцы и гости нашей столицы!

Примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон, принятый на всенародном голосовании 29 лет назад, определил демократический путь развития России, став основой для строительства свободного государства на принципах гражданского согласия и единения

Будучи одним из ведущих центров Российской Федерации, город Уфа демонстрирует впечатляющие темпы развития во всех сферах жизни, что во многом стало возможным благодаря демократическому пути, установленному Конституцией страны.

Сегодня перед нами стоят задачи по дальнейшему преображению нашего города, созданию комфортной городской среды и развитию социально-экономической сферы.

Убежден, что все задачи нам по плечу! Пусть этот праздник придаст нам всем сил и уверенности для достижения поставленных целей на благо нашего города и республики!

С праздником! С Днем Конституции России!"

Беләһегеҙ, былтыр РФ Конституцияһына үҙгәрештәр индереү буйынса тауыш бирҙек.

Фото: vk.com