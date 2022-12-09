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Бөгөн, 12:49

РФ Сит илдәр министры "Халыҡ-ара бизнес аҙнаһы"на саҡырыу тарата

Рәсәй Федерацияһының Сит илдәр министрлығы 14-16 декабрҙә беҙҙә үтәсәк «Халыҡ-ара бизнес аҙнаһы» XV юбилейлы форум анонсын күрһәтте.

РФ Сит илдәр министры "Халыҡ-ара бизнес аҙнаһы"на саҡырыу тарата
РФ Сит илдәр министры "Халыҡ-ара бизнес аҙнаһы"на саҡырыу тарата

«С момента учреждения в 2007 году Форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для подведения экономических итогов года, обсуждения вопросов развития международной кооперации, привлечения инвестиций, поддержки предпринимателей. В этом году Форум будет посвящен развитию экспорта, наращиванию инновационного потенциала, созданию промышленных кластеров и парков в российских регионах. Будет организовано 30 сессий и круглых столов в течение трех тематических дней: 14 декабря – «Технологическое развитие. Обгоняя вызовы»; 15 декабря – «ШОС и БРИКС. Созидательная повестка международных отношений»; 16 декабря – Съезд экономистов России», - тиелгән МИД хәбәрендә.

Автор:Айбулат Ишназаров
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