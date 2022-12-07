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Кисә, 20:40

Владимир Путин: "Мобилизация башҡа булмаясаҡ"

Ил башлығы мөһим хәбәр менән сығыш яһаны. Сайтта бирҙек.

Владимир Путин: "Мобилизация башҡа булмаясаҡ"
Владимир Путин: "Мобилизация башҡа булмаясаҡ"

— Насчет мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, — отметил Путин. — Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны, или проходят подготовку. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке — они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны.

Автор:Айбулат Ишназаров
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