Республика Хөкүмәтендә ҡаты коммуналь ҡалдыҡтар менән эш тикшерелде

- С 2021 года в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» привлечено более 180 млн рублей федеральных средств и приобретено порядка 12,7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, - сказал Андрей Назаров. - К 2024 году мы должны ликвидировать несанкционированные свалки. Впервые в республику привлечено более 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию 6 свалок общей площадью почти 63 га, расположенных в границах городов. Наша задача – обеспечить полное освоение выделенных федеральных средств и своевременно завершить работу по их ликвидации.

Премьер-министр также добавил, что в республике системно подошли к решению вопроса по созданию современной инфраструктуры комплексной переработки отходов.





- К 2025 году у нас появятся 3 перспективных объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Уфимской агломерации, Дюртюлинском и Краснокамском районах. Объем инвестиций в рамках концессии составит порядка 10 млрд рублей. Это вторая по размеру концессия в России. Строительство объектов позволит нам достичь показателей, поставленных Президентом России к 2030 году, - отметил Андрей Назаров.





- Ликвидация несанкционированных свалок площадью менее 1 га будет продолжаться путем укрупнения небольших свалок с вывозом отходов на действующие полигоны ТКО.

Фото: БР Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығынан.